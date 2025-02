Rede Muda Mundo: mais de 15 milhões de pessoas beneficiadas em 2024 e expansão à vista

A- A+

Um ecossistema que trabalha, há 14 anos, com inovação social e cívico, a Rede Muda Mundo divulgou um relatório de resultados referentes a 2024.

O encontro aconteceu no Novotel Recife Marina, no bairro de São José, Centro do Recife, e reuniu diversos representantes privados que investem nesse trabalho que tem como objetivo central transformar a vida das pessoas, com iniciativas importantes.

O documento de 19 páginas diz que a Rede beneficiou mais de 15 milhões de pessoas, nos 12 meses do ano passado. O time de voluntários cadastrados chega a 1,3 milhão de pessoas, além de um modelo de franquia social que fortalece a sustentabilidade financeira das iniciativas sociais.

Casa Zero 11

Durante o encontro com os investidores, o fundador da RMM, Fábio Silva, fez uma revelação que levou alegria e motivação aos presentes. No segundo semestre deste ano, a organização vai instituir no Centro Histórico de São Paulo a Casa Zero 11.

Fábio Silva é o fundador da Rede Muda Mundo | Foot: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“A gente está levando para São Paulo a inovação social e o impacto que começaram no Recife. Nós somos uma rede que quer estar no mundo, a partir do Recife. Temos uma rede de 7 mil projetos sociais, nas cidades ribeirinhas da Amazônia, nas comunidades mais vulneráveis do País e, através desses projetos, a Rede Muda Mundo vai conectando programas de educação, qualificação, saúde mental, emocional e muito voluntariado”, adiantou ele que, inclusive, foi eleito como empreendedor do ano de 2024 pela Ernst & Young Brasil na categoria ‘Impacto’.

Somente no ano passado, como acrescenta Fábio, as equipes cumpriram mais de 5 milhões de horas trabalhadas, com ações voluntárias que visam a ajudar a população carente da Cidade a buscar independência financeira e ser, no futuro, geradora de empregos.

“Isso só foi possível porque todas essas empresas aqui estão patrocinando e apoiando a transformação e o impacto positivo que a Rede Muda Mundo está realizando. O grande projeto para 2025 é continuar cuidando bem do Recife e ampliar tudo que a gente faz para o Estado de Pernambuco”, complementa.

Atuação

Os projetos e áreas de atuação da RMM estão alinhados à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), com foco em oito ODS’s prioritários, diretamente integrados aos nossos principais projetos. São eles:

1 – Erradicação da pobreza;

2 – Fome zero e agricultura sustentável;

3 – Saúde e bem estar;

4 – Educação de qualidade;

5 – Igualdade de gênero;

10 – Redução das desigualdades;

11 – Cidades e comunidades sustentáveis;

17 – Parcerias e meios de implementação.

Nestes 14 anos de fundação, a RMM já tem:

• 23 milhões de pessoas impactadas;

• 5 mil comunidades atendidas;

• 3.600 pessoas qualificadas para o mercado;

• 150 cursos realizados;

• 80 comunidades beneficiadas;

• 20 feiras colaborativas promovidas;

• 460 iniciativas sociais qualificadas;

• 2.120 lideranças comunitárias formadas;

• 12 mil horas de conteúdos;

• Mais de 1 milhão de voluntários;

• 16 milhões de pessoas beneficiadas por ações de voluntariado.

Braços de trabalho

Os cinco braços potentes que formam a organização são formados pela “Novo Jeito”, que mobiliza o voluntariado e ações emergenciais em Recife e Região Metropolitana. A “Transforma Brasil” é uma social tech que conecta pessoas através do engajamento cívico, da tecnologia e inovação social.

A “Casa Zero” é o primeiro centro de inovação sociocultural para a transformação de território no Brasil. Já o “Porto Social” oferece rotas educacionais para qualificação de líderes e iniciativas sociais. A “Fábrica do Bem” é produtora de experiências socioemocionais para agentes sociais e lideranças.

Dados dos movimentos

Transforma Brasil

7.630 iniciativas sociais

1.370.000 voluntários

5.011.000 horas de trabalho voluntário

Mais de 16 milhões de pessoas beneficiadas

27 estados representados

3.500 comunidades alcançadas

Casa Zero

50 mil visitantes

3.600 pessoas qualificadas

150 cursos realizados

80 comunidades alcançadas

20 feiras colaborativas

Porto Social

4.002 horas de conteúdos de qualificação

Mais de 260 mil horas de voluntariado

450 facilitadores voluntários

460 iniciativas qualificadas

2.120 lideranças qualificadas

Fábrica do Bem

3 mil pessoas beneficiadas

590 horas de conteúdo

60 eventos realizados

Novo Jeito

Mais de 150 ações realizadas

Mais de 100 mil voluntários envolvidos

Mais de 600 mil pessoas impactadas

Casa Zero na Zona Oeste do Recife

O modelo de franquia social da Rede ganhou força com a expansão da "Casa Zero". Em 2024, a iniciativa chegou ao bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, em parceria com a Iron House, do Grupo Cornélio Brennand, consolidando-se como referência em transformação de territórios e qualificação profissional.

O impacto econômico do projeto pode ser medido pelo número de 3.600 pessoas qualificadas, 150 cursos realizados, 80 comunidades beneficiadas e 20 feiras colaborativas promovidas.

Captação de recursos

No comparativo entre 2023 e 2024, a Rede Muda Mundo captou 46% a mais dos recursos via parcerias públicas; 32% foram através de negócios sociais; e 22% provenientes de doações.

Todos pelo Rio Grande do Sul

Ainda em 2024, durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o “Transforma Brasil” formalizou uma parceria com o governo local, tornando-se a plataforma oficial de voluntariado naquele Estado.

Com mais de 1 milhão de voluntários cadastrados, a iniciativa conecta pessoas dispostas a ajudar com oportunidades em municípios, como apoio logístico para doações.

A parceria buscou ampliar e coordenar o voluntariado, priorizando demandas locais e oferecendo treinamento para garantir respostas rápidas e eficazes. Combinando tecnologia e engajamento social, o “Transforma Brasil” fortalece ações existentes e impulsiona o impacto positivo nas comunidades.

Apoiadores acreditam na causa

Entre as mais de 50 empresas que formam a rede de apoio, está a Iquine, que foi um importante motor no curso de pintura, no Espaço Cultural Cores do Amanhã, no Sancho, Zona Oeste do Recife, em 2024. A iniciativa propõe cursos de capacitação, nas comunidades assistidas pela RMM, como explica a gerente de marketing da empresa, Magaly Marinho.

Magaly Marinho é a gerente de marketing da Iquine | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“A Iquine acabou de completar 50 anos e tem no DNA o apoio a projetos que desenvolvam na sociedade a promoção e a inclusão social. A Rede Muda Mundo é esse parceiro que nos ajuda a acelerar a entrega dentro desse posicionamento. Os cursos de capacitação permitem uma profissão às pessoas que ainda não estão inseridas no ambiente econômico. A partir dali a pessoa pode trilhar um caminho profissional e ter sustentabilidade. Também há doação dos nossos produtos para a revitalização e recuperação de áreas que precisam de manutenção para promover dignidade e mais alegria na vida das pessoas, através das nossas cores”, argumentou ela.

