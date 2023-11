Rede municipal de ensino do Recife abre cadastro para alunos novatos nesta terça-feira (7)

A- A+

O sistema para inscrição de alunos novatos na rede municipal de ensino do Recife será aberto nesta terça-feira (7), a partir das 8h.

Para 2024, a Secretaria de Educação da cidade oferta 22.378 vagas para os estudantes que ainda não fazem parte do sistema. A quantidade é 21,7% maior do que a oferecida neste ano.

Os detalhes da abertura de matrícula foram repassados nesta segunda-feira (6), durante coletiva de imprensa. O período de cadastramento se encerra no dia 7 de dezembro.

A rede municipal conta com mais aproximadamente 100 mil alunos e decidiu antecipar esse período de inscrição para que os pais tenham comodidade e tempo hábil. A população terá o período de um mês para o cadastro, confirmação da vaga e efetivação da matrícula.

As vagas são destinadas a diversos módulos, sendo: 11.271 para educação infantil, 6.427 para os anos iniciais do ensino fundamental e 1.339 para os anos finais. Para a educação de jovens e adultos, 3.341 foram disponibilizadas. A pasta destaca a obrigatoriedade da apresentação do CPF do estudante para que seja possível a realização do cadastro.

O líder da pasta, secretário Fred Amancio, destaca que a quantidade de vagas disponíveis será informada à população nos sites onde vai ser possível se candidatar a uma delas. Mas pode haver a possibilidade de alguma escola não ter vaga disponível.

"Isso acontece porque a prioridade é para aqueles que já são da rede. A gente tem que absorver todos os nossos estudantes, e essas vagas são remanescentes. Pode acontecer de uma turma ter 20 vagas e outra não ter nenhuma, dependendo da escola, porque ela pode ser demandada pela própria rede. É bom consultar a disponibilidade antes mesmo de cadastrar a matrícula", apontou.

Secretário de Educação do Recife, Fred Amancio | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"É importante orientar aos pais que o sistema permite optar por várias unidades, e a gente aconselha que escolham várias alternativas, porque se colocarem apenas uma opção e a unidade não tiver vaga, o aluno vai para a lista de espera. Se ele der outras opções, vamos tentar realocar para a próxima que tiver disponível", acrescentou.

Para efetuar a inscrição, os interessados devem acessar o site matriculaonline ou o aplicativo Conecta Recife. Para esta edição das matrículas, a Secretaria de Educação do Recife destaca que a prioridade das vagas não é para quem chegar primeiro e optar por tal escola, mas de quem precisa mais e estiver enquadrado nos critérios estabelecidos. Veja quais são:

Ensino fundamental e EJA:

Possuir irmão na mesma escola e a família estar cadastrada no CadÚnico.

Educação infantil:

Estar sob guarda de instituição de acolhimento, estar cadastrado no CadÚnico (extrema pobreza ou pobreza); ser filho (a) de mãe adolescente; possuir irmão na mesma escola ou ser estudante com deficiência.

Ao contrário do que se pensa, a matrícula não é efetivada nem garantida no primeiro dia de inscrição. Ela é composta por um processo que compreende três etapas, são elas:

1 - Cadastro pela internet: Deve ser feito das 8h do dia 7 de novembro até às 23h59 do dia 7 de dezembro;

2 - Aceitação da vaga: Quem efetuou o cadastramento e inseriu um número de telefone válido vai receber uma mensagem no WhatsApp ou pode consultar a aceitação acessando o site Matrícula Online;

3 - Efetivação da matrícula: É quando a pessoa vai diretamente na escola com vaga atribuída para o estudante.

Na terceira etapa, a pessoa deve apresentar os seguintes documentos:

CPF do estudante;

Cópia da certidão de nascimento;

Cópia da carteira de vacinação;

Cópia do cartão do SUS;

Cópia do comprovante de residência atualizado, com CEP;

Cópia do NIS do (a) estudante;

Duas fotos 3x4, recentes e iguais;

Documento de transferência da unidade educacional de origem;

Comprovante do tipo sanguíneo e do fator RH do (a) estudante;

Documentos comprobatórios das condições complementares informadas na inscrição.

Para auxiliar pessoas que não têm acesso à internet ou não sabem manusear o site de inscrição, a Prefeitura do Recife disponibiliza pontos de apoio. Todos estão disponíveis tanto no Portal da Educação como no aplicativo Conecta Recife.

A Caravana da Educação também é uma novidade. A atuação acontece com dois caminhões da Primeira Infância que vão circular pela Cidade. Ele terá equipamentos e todo suporte necessário para auxiliar as pessoas.

Veja também

CONSELHO Beba água quando estiver com raiva, aconselha papa às crianças