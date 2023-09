Rede Municipal do Recife domina pódio da OBR e tem equipe classificada para fase nacional

A- A+

A Rede Municipal de Ensino do Recife brilhou mais uma vez na final da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), disputada neste domingo (3), no Centro de Convenções da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O principal destaque do dia foi a equipe “Falcão Branco”, da Escola Municipal Antônio Farias Filho, de San Martin, que faturou medalha de ouro no Nível 1 e garantiu vaga direta para a fase nacional da competição. O evento foi promovido pela Prefeitura do Recife, com o apoio da Cesar School e do Maracatronics.

O time “Falcão Branco” foi formado há apenas quatro meses e, dos quatro estudantes que compõem a equipe, apenas um já havia competido na OBR. “A gente está muito feliz com isso. Sempre acreditamos muito que éramos capazes. Foram meses de muito estudo e muita pesquisa, e saber que ganhamos o primeiro lugar é incrível”, comemorou Sarah Isabelle, aluna do 7º ano do Ensino Fundamental.

Além da conquista dourada, as medalhas de prata e bronze em ambos os níveis também foram para o peito dos estudantes da Rede Municipal da capital pernambucana. No segundo lugar, a Escola Municipal Antônio Farias Filho dominou e levou a premiação em ambas as categorias, com as equipes Águia de Prata (Nível 1) e Skrikus (Nível 2). No terceiro lugar, o time Robotnik, da Escola Municipal Rodolfo Aureliano, faturou o Nível 1, enquanto o time Hugo Bros, da Escola Municipal Hugo Gerdau, garantiu o pódio no Nível 2.

Medalha de ouro no Nível 2, o grupo “Tvinte RT”, que participou da competição de forma independente, conta com participantes oriundos da Rede do Recife. Dos cinco competidores - contando com o técnico -, quatro foram estudantes municipais. Taylon Felipe é um belo exemplo. Hoje técnico da equipe, ele foi aluno da Escola Municipal de Tempo Integral Pedro Augusto, da Boa Vista. “Através da escola, onde foi implementado o projeto de robótica, tive a oportunidade de conhecer essa nova tecnologia. Acabei me apaixonando e hoje é a minha profissão. Agradeço muito pelo que a educação me proporcionou. Foi uma nova experiência e uma nova oportunidade”, contou ele, que atualmente trabalha em uma editora onde realiza capacitações de tecnologia para professores municipais.

Agora, os primeiros colocados de cada nível viajam até Salvador, na Bahia, para brigar por medalhas para Pernambuco na etapa nacional da competição, que será realizada entre os dias sete e 12 de outubro. As equipes da Rede Municipal de Ensino do Recife já possuem tradição na Olimpíada Brasileira de Robótica, possuindo, inclusive, grupos que já participaram do Mundial de Robótica, competição internacional.

No ano passado, disputando o Nível 1 da etapa Nacional da OBR, em São Paulo, a capital pernambucana faturou duas medalhas. O time Robotnik, da Escola Municipal Doutor Rodolfo Aureliano, e o Água de Prata, da Escola Municipal Antônio Farias Filho, conquistaram, respectivamente, medalha de ouro e prata no certame.

Veja também

EUA diz que líder norte-coreano espera ter reunião sobre armas na Rússia