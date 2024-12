Rede Municipal de Jaboatão inicia segunda fase de matrículas nesta segunda (16)

A- A+

A Rede Municipal de Ensino de Jaboatão dos Guararapes inicia a segunda fase do período de matrículas nesta segunda-feira (16). Nesta etapa, ao todo, são ofertadas 12.634 vagas para o ano letivo 2025.

Este período é destinado à reserva de vagas para ingresso de estudantes novatos de forma geral. Esse processo segue até 27 de dezembro, em formato online, pelo site oficial para matrículas em Jaboatão dos Guarapes.

Prioridade

É importante ressaltar que os candidatos com irmãos já matriculados em alguma unidade do município têm prioridade de ingresso naquela instituição. A diretriz, que vai de acordo com a Lei Municipal nº 1558/2023, já confirmou 598 vagas do tipo na primeira fase de matrícula, entre 11 e 13 de novembro.

As pessoas que, por algum motivo, não conseguiram confirmar a vaga para os filhos nesse período terão outra oportunidade de fazer a reserva, a partir desta segunda-feira (16).

“A gestão teve este olhar e deu oportunidade às crianças e adolescentes que têm irmãos estudando na rede municipal, de estudarem na mesma escola. Esse é um fator positivo, pois estimula a interação e um melhor convívio entre eles, dentro do ambiente escolar. As escolas municipais do Jaboatão estão de braços abertos para acolher todos os alunos”, afirmou a secretária de Educação e Esportes de Jaboatão dos Guararaopes, Mônica Andrade.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino tem 61.895 alunos matriculados. Para 2025, estão sendo disponibilizadas 13.202 novas vagas, o que representa um aumento de cerca de 20% de vagas da rede municipal para crianças, adolescentes e adultos.

Próxima fase

Depois da reserva de vaga, a próxima fase vai ser a de efetivação de matrícula, entre 6 e 10 de janeiro de 2025, para todos os alunos.

Neste período, os pais ou responsáveis deverão comparecer à unidade escolar com a seguinte documentação: cópia da certidão de nascimento da criança ou estudante; cópia do RG (se possuir) e do CPF da criança ou estudante; cópia do RG e CPF da(o) mãe, pai ou responsável; e cópia do comprovante de residência com o CEP dos últimos 60 dias.



Também vai ser preciso apresentar: cópia do cartão de vacina da criança ou estudante atualizado (Lei nº13.770/2009); 1 foto 3X4; Histórico Escolar original; cópia do cartão do SUS e Bolsa Família; laudo médico para estudantes com deficiência, Transtorno de Espectro do Autismo (TEA), altas habilidades/superdotação; cópia do exame do grupo sanguíneo e fator RH (Lei nº 15.058/2013); e cópia do NIS do(a) estudante.

Todas as informações podem ser consultadas pelo site oficial do município.



