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Crime

Rede nacional vai combater tráfico de armas

Diário Oficial publica portaria que cria a Renarme

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Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de ArmasRede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Armas - Foto: PF/Divulgação

Portaria publicada na edição desta terça-feira (17) do Diário Oficial da União cria a Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Armas, Munições, Acessórios e Explosivos (Renarme). 

A Portaria n°63/2026 – assinada pelos ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Defesa e da Fazenda – reúne órgãos federais e estaduais com a finalidade de fortalecer o combate à circulação ilegal de armamentos no país.

A rede, coordenada pelo Ministério da Justiça, pretende integrar os sistemas e aprimorar as ações de inteligência, fiscalização, investigação e operações integradas, além da produção de conhecimento qualificado entre os órgãos.

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Principais objetivos:

promover o compartilhamento de dados para enfrentamento ao tráfico de armas, munições, acessórios e explosivos;
estimular a integração de profissionais, metodologias e interesses;
viabilizar capacitação contínua de profissionais;
executar operações integradas.
A norma prevê ainda a possibilidade de parcerias técnicas com instituições privadas, desde que haja instrumentos jurídicos com definições de responsabilidades e limites de atuação.

A Renarme entra em operação a partir da publicação da portaria.

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