MOBILIZAÇÃO Rede Ouvir-PE: Alto José Bonifácio recebe diversos serviços gratuitos neste sábado Iniciativa beneficia moradores e os 960 alunos da Escola Estadual Caio Pereira, local que a ação será realizada

A comunidade do Alto José Bonifácio receberá uma ação social com a oferta de diversos serviços gratuitos disponíveis na Escola Estadual Caio Pereira. O evento será realizado neste sábado (30), das 8h às 14h.



A mobilização envolve líderes comunitários e a comunidade escolar da região, beneficiando moradores e os 960 alunos da escola.



No local, a população poderá contar com: emissão de documentos, palestras de orientação, regularização do título eleitoral, serviços comerciais da Compesa e orientações jurídicas, de nutrição, enfermagem e saúde bucal



A iniciativa é da Rede Ouvir-PE, coordenada pela Ouvidoria Geral do Estado (OGE) e que conta com a Ouvidoria do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e a Ouvidoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) como 2ª e 1ª Secretarias, respectivamente.

Durante o evento, haverá atendimento in loco das ouvidorias do MPPE e do TJPE, além de serviços prestados por órgãos do Governo do Estado, pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), pela Compesa e pela Uninassau.

A Ouvidoria do MPPE contará com a sua intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), para atendimento à comunidade surda, e participa da iniciativa com os objetivos de divulgar o Ministério Público de Pernambuco, suas áreas de atuação, bem como dar publicidade aos canais para registro de manifestações.

A ação contará ainda com a presença das Secretarias da Mulher, de Defesa Social (Instituto Tavares Buril), de Justiça e Direitos Humanos, de Assistência Social, além do Hemope.

