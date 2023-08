A- A+

RECIFE Rede Pernambuco Voluntário e Movimento Pró-Criança abrem inscrições para capacitação A formação acontecerá no dia 6 de setembro, no bairro dos Coelhos, área central do Recife

A Rede Pernambuco Voluntário, em parceria com o Movimento Pró-Criança, abrem as inscrições, até esta sexta-feira (1°), para a capacitação de novos voluntários. Estão sendo disponibilizadas 25 vagas, para homens e mulheres para maiores de 18 anos, que desejem trabalhar com instituições sociais dedicadas à educação e à saúde.



Para participar da formação, é necessário entrar em contato com o telefone (81) 3412.8961, ou pelo endereço de e-mail [email protected], e repassar algumas informações pessoais, como nome completo e endereço. A capacitação acontecerá no dia 6 de setembro, das 8h às 12h, na unidade do Movimento Pró-Criança localizada no bairro dos Coelhos, área central do Recife.

Após a formação, o voluntário poderá escolher qualquer uma das 29 instituições atendidas pela Rede Pernambuco Voluntário, que atuam nas áreas de saúde, educação e social, para passar a contribuir com o trabalho realizado.



"Na capacitação, serão realizadas duas palestras, uma sobre a legislação do voluntariado e a outra sobre a situação do voluntário no Brasil e no mundo. Serão realizadas também apresentações de instituições para a escolha, além de uma reunião em grupo para leitura do material disponibilizado", detalhou o coordenador de voluntariado do Movimento Pró-Criança, Matheus Campello.



"Essa capacitação dá um norte para o voluntariado sobre as funções que eles vão exercer mais para a frente. Com o surgimento da Rede Pernambuco Voluntário, em maio de 2010, ficou mais fácil manejar os voluntários para as instituições de maneira equitativa, para que trabalho seja feito de maneira correta", completou.

Veja também

bahia PM encontra nove corpos carbonizados em Mata de São João, na Bahia