REDE ESTADUAL Pernambuco abre mais de 60 mil vagas em escolas estaduais para 2026; saiba como fazer matrícula Processo iniciou às 7h desta quarta-feira (26) e vai até o dia 26 de dezembro

Começou nesta quarta-feira (26) o processo de matrícula e cadastro escolar para os alunos que desejam ingressar na rede pública estadual de ensino de Pernambuco no ano letivo de 2026.

Ao todo, estão sendo ofertadas 60.283 vagas para estudantes da rede privada de ensino, sendo 8.291 distribuídas no Recife, 11.874 nos demais municípios da Região Metropolitana e 40.118 no interior, contemplando Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado.

As inscrições podem ser realizadas até 26 de dezembro pelo site www.matricularapida.pe.gov.br, para vagas nos ensinos fundamental, médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os estudantes que realizarem o cadastro primeiro terão prioridades no sistema. De acordo com a secretária-executiva de gestão da rede, Cassiana Lima, nos primeiros dez minutos após o início do processo, que começou às 7h desta quarta-feira, mais de 2 mil vagas já tinham sido preenchidas.

"Essas pessoas que se inscreverem primeiro já garantem vaga nas escolas que elas querem. O processo vai até 26 de dezembro, mas quem se antecipa tem sua vaga garantida", explicou Cassiana.

Secretária executiva de gestão da rede, Cassiana Lima | Foto: Yuri Costa/Folha de Pernambuco

Do total de vagas disponíveis para 2026, 16.958 são para o ensino fundamental anos finais e 43.325 para o ensino médio e a EJA. Neste conjunto de vagas, estão sendo disponibilizadas 29.487 para as Escolas em Tempo Integral, sendo 8.932 nas unidades concentradas no Recife e na Região Metropolitana e 20.555 no interior.

Anteriormente, 114.392 vagas já foram preenchidas por crianças e jovens oriundos das redes municipais em processo realizado ao longo do segundo semestre. Ao todo, o processo disponibilizou 174.675 vagas para alunos novatos da rede.

Cadastro

Para realizar o cadastro é necessário que os pais ou responsáveis dos alunos, ou os própios estudantes, caso sejam maiores de 18 anos, preencham nome completo, data de nascimento, endereço, escola de origem, nome do responsável e telefone para contato, além do número do CPF.

Ao término do preenchimento, será emitido um protocolo de confirmação, o qual deverá ser anotado ou impresso para apresentação no ato de efetivação da matrícula.

O sistema contará com tela de geolocalização, que permitirá aos pais ou responsáveis selecionar a unidade escolar mais próxima da residência do estudante.

"O sistema de geolocalização vai apresentar as três escolas mais próximas de onde o aluno reside. Se a escola que ele estudar for mais distante, é só digitar o nome corretamente da escola para que ele faça a escolha", explicou Cassiana Lima.

Os estudantes que desejarem realizar alteração de cadastro para outra escola no Matrícula Rápida, poderão efetuar tal alteração ao longo do período de matrícula (até 26 de dezembro), acessando o campo “Consulte sua Inscrição”.

É importante destacar que a troca somente será processada mediante disponibilidade de vagas, segundo a Secretaria de Educação.

Efetivação da matrícula

Após o término do período de cadastramento, a próxima etapa do processo é a da efetivação das matrículas.

A confirmação será feita entre 5 e 16 de janeiro de 2026, de forma presencial, nas unidades escolares.

Para a efetivação da matrícula dos estudantes, os pais ou responsáveis deverão apresentar número de inscrição referente ao Cadastro 2026, cópia da certidão de nascimento, histórico escolar original ou declaração oficial da última instituição de ensino frequentada, CPF, comprovante de residência contendo o CEP, cópia da carteira de vacinação, comprovante de tipo sanguíneo e fator RH, além de uma foto recente no formato 3x4.

As vagas não confirmadas retornarão ao sistema de cadastro (www.matricularapida.pe.gov.br) para uma segunda oportunidade de inscrição, disponível entre os dias 21 e 25 de janeiro de 2026.

A efetivação dos novos cadastros ocorrerá entre os dias 26 e 28 de janeiro de 2026.

Matrículas na rede estadual: confira o cronograma

Cadastro Escolar: de 26 novembro a 26 de dezembro de 2025

Efetivação da Matrícula: de 5 a 16 de janeiro de 2026

Cadastro nas vagas não ocupadas e não efetivadas (2ª fase): de 21 a 25 de janeiro de 2026

Efetivação dos novos cadastros (2º fase): de 26 a 28 de janeiro de 2026

