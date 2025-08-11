Seg, 11 de Agosto

ADULTIZAÇÃO INFANTIL

Redes sociais: Motta diz que pautará projetos sobre crianças após denúncia sobre "adultização"

O parlamentar citou o vídeo produzido pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, conhecido como Felca

Motta diz que pautará projetos sobre crianças após denúncia sobre "adultização" - Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados/Arquivo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou neste domingo, 10, que pautará nesta semana projetos sobre a proteção de crianças em redes sociais. O parlamentar citou o vídeo de denúncia produzido pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, conhecido como Felca.

O youtuber publicou na quarta-feira, 6, uma denúncia sobre a exploração de menores em redes sociais. O vídeo ultrapassou 24 milhões de visualizações.

"O vídeo do Felca sobre a 'adultização' das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros. Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto. Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão", disse Hugo Motta.

Felca denunciou o conteúdo do paraibano Hytalo Santos, que grava sua rotina ao lado de menores de idade. Santos passou a ser investigado pelo Ministério Público da Paraíba por suposto aliciamento de menores. Além de expor casos como o de Hytalo Santos, Felca demonstrou como os algoritmos das plataformas facilitam a comunicação entre abusadores.

Motta não foi o único parlamentar a se manifestar sobre a denúncia contra a "adultização". O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o parlamentar com o maior número de seguidores nas redes sociais, afirmou que Felca "mexeu no vespeiro". "Que Deus abençoe ele nessa jornada. Não será fácil", disse o mineiro Felca também foi elogiado pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) "por sua postura ativa e cidadã".

