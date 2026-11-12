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SUSTENTABILIDADE

REE-Paço Circular 2026 promove oficinas e arrecada eletrônicos para reciclagem no Recife

Evento será realizado nos dias 12 e 13 de novembro, no Paço da Alfândega

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A coleta será realizada pela REECicle, que disponibilizará Pontos de Entrega Voluntária (PEV) no Paço da AlfândegaA coleta será realizada pela REECicle, que disponibilizará Pontos de Entrega Voluntária (PEV) no Paço da Alfândega - Foto: Divulgação

O Paço da Alfândega, no Recife, recebe nesta quinta (12) e sexta-feira (13) o REE-Paço Circular 2026, evento que reúne atividades de tecnologia e sustentabilidade.

Uma das ações será a campanha de arrecadação de resíduos eletroeletrônicos, com meta de recolher uma tonelada de equipamentos para descarte adequado.

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Arrecadação e Oficinas
A coleta será realizada pela REECicle, que disponibilizará Pontos de Entrega Voluntária (PEV) no local. A iniciativa busca incentivar o descarte correto de aparelhos eletrônicos e o reaproveitamento de materiais.

A programação da sexta inclui oficinas de robótica e tecnologia sustentável, das 13h às 18h, na Sala de Robótica do Life Hub.

As atividades serão divididas em cinco turmas, com limite de 16 participantes por turma.

Também está prevista a roda de conversa "Catador do Futuro", das 13h30 às 18h, na Sala Elementos do Life Hub. O debate abordará economia circular, inclusão e oportunidades de trabalho para profissionais da coleta de materiais recicláveis.

O presidente da REECicle, Sávio França, participará ainda do painel "Tecnologia, Sustentabilidade e Economia Circular", que discutirá a relação entre inovação e práticas de reaproveitamento de resíduos.

 "Um evento dessa importância é uma ótima oportunidade de mobilizar pessoas e organizações em torno de uma causa que precisa fazer parte do nosso cotidiano: o cuidado com o meio ambiente", disse Sávio.

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