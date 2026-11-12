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SUSTENTABILIDADE REE-Paço Circular 2026 promove oficinas e arrecada eletrônicos para reciclagem no Recife Evento será realizado nos dias 12 e 13 de novembro, no Paço da Alfândega

O Paço da Alfândega, no Recife, recebe nesta quinta (12) e sexta-feira (13) o REE-Paço Circular 2026, evento que reúne atividades de tecnologia e sustentabilidade.

Uma das ações será a campanha de arrecadação de resíduos eletroeletrônicos, com meta de recolher uma tonelada de equipamentos para descarte adequado.

Arrecadação e Oficinas

A coleta será realizada pela REECicle, que disponibilizará Pontos de Entrega Voluntária (PEV) no local. A iniciativa busca incentivar o descarte correto de aparelhos eletrônicos e o reaproveitamento de materiais.

A programação da sexta inclui oficinas de robótica e tecnologia sustentável, das 13h às 18h, na Sala de Robótica do Life Hub.

As atividades serão divididas em cinco turmas, com limite de 16 participantes por turma.

Também está prevista a roda de conversa "Catador do Futuro", das 13h30 às 18h, na Sala Elementos do Life Hub. O debate abordará economia circular, inclusão e oportunidades de trabalho para profissionais da coleta de materiais recicláveis.

O presidente da REECicle, Sávio França, participará ainda do painel "Tecnologia, Sustentabilidade e Economia Circular", que discutirá a relação entre inovação e práticas de reaproveitamento de resíduos.

"Um evento dessa importância é uma ótima oportunidade de mobilizar pessoas e organizações em torno de uma causa que precisa fazer parte do nosso cotidiano: o cuidado com o meio ambiente", disse Sávio.

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