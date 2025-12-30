A- A+

SUSTENTABILIDADE REEECicle doa 100 tablets para o NACC e a AACD Cada instituição recebeu 50 equipamentos para auxiliar nas terapias das crianças

A REEECicle, empresa especializada em reciclagem de eletrônicos, doou 100 tablets, sendo 50 destinados à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e 50 ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC).

Todos os equipamentos são remanufaturados, ou seja, produtos que foram descartados e posteriormente recuperados pela equipe da REEECicle.

Os tablets serão utilizados no atendimento às crianças, por meio de aplicativos voltados ao processo terapêutico, à comunicação — especialmente para aquelas que não possuem oralidade, além de jogos educativos e atividades lúdicas.

De acordo com o presidente da REEECicle, Sávio França, a doação está diretamente ligada ao propósito da empresa.

“Cada descarte gera uma contrapartida social. Quando um equipamento pode ser restaurado, ele é doado, dentro das diversas ações sociais que realizamos ao longo do ano”, explicou.

Para a diretora-presidente do NACC, Arli Melo Pedrosa, a doação é de extrema importância.

“Essa iniciativa possibilita a concretização de uma proposta antiga, que nunca conseguimos implementar: a criação de um espaço para crianças, adolescentes e acompanhantes com acesso à internet, além do uso de equipamentos eletrônicos para atividades escolares e outras ações”, destaca.

Quem deseja descartar equipamentos eletrônicos pode procurar um dos 120 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) ou entrar em contato com o Disk Coleta, pelo telefone (81) 9 9833-8771.

O que pode ser descartado

Equipamentos eletrônicos como celulares, computadores, tablets, televisores, geladeiras, pilhas e componentes internos, como baterias e cabos. Esses materiais contêm substâncias tóxicas, como chumbo e mercúrio, que podem causar danos ao meio ambiente e à saúde se não forem descartados corretamente.

