Cabo de Santo Agostinho Refém de assaltantes, taxista escapa de criminosos após "cortar luz" para guardas municipais no Cabo Trio anunciou o assalto e fez a vítima utilizando uma faca no pescoço do motorista

Um taxista de 50 anos, feito de refém por assaltantes, escapou dos criminosos após "cortar luz" para a viatura da Guarda Municipal do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana. O caso aconteceu nessa segunda-feira (15).

De acordo com a corporação, dois homens, de 28 e 31 anos, e uma mulher, de 36, solicitaram uma corrida na avenida Dantas Barreto, na área central do Recife, com destino ao Cabo de Santo Agostinho.

No percurso, o trio anunciou o assalto e fez a vítima, identificada como José Ricardo de Madeiros, de refém, utilizando uma faca no pescoço do motorista.

"O objetivo dos assaltantes era tomar o carro, sequestrar José Ricardo e assassiná-lo", afirmou o comandante da Guarda Municipal, Alberto Cipriano, que detalhou como aconteceu a ação.

“Durante uma ronda pela cidade, a guarnição observou um carro ‘cortando luz’ para nossa viatura. Entendemos que havia algo errado e começamos a perseguição", informou o comandante.

A Polícia Civil informou que, quando a viatura chegou perto, a vítima jogou o carro para cima do veículo da Guarda Munucipal e verbalizou socorro.



Para deter os criminosos na PE-60, nas proximidades da Praça 9 de julho, os agentes efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo o braço direito de um dos assaltantes. Com o trio, foram encontrados o relógio e a carteira da vítima.

Ainda de acordo com os agentes, os dois homens que participaram do assalto possuem passagem pela polícia por homicídio.

O criminoso ferido no braço foi encaminhado para o Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo. Após receber alta médica, ele e o comparsa foram levados para o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na RMR.

Já a mulher envolvida no crime foi conduzida para a Colônia Penal Feminina do Recife, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste da capital. Eles foram autuados por lesão corporal e roubo a transeunte tentado.

