HAMAS Refém octogenária libertada pelo Hamas está em estado crítico, diz hospital Elma Avraham tem 84 anos e estava sob controle do Hamas desde 7 de outubro

A refém israelense Elma Avraham, de 84 anos, sequestrada pelo movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro e libertada neste domingo (26), foi hospitalizada em estado crítico e sua vida corre perigo, informou o diretor do hospital.

Cativeiro

Elma Avraham "está em estado crítico. Ela está sendo tratada em nosso serviço de emergência, devido à grave falta de atendimento médico durante seu cativeiro nas últimas semanas nas mãos do Hamas", disse Shlomi Codish, diretor do hospital Soroka, no sul de Israel, à imprensa.

"Sua vida está em perigo e ela será transferida para a unidade de terapia intensiva, onde esperamos estabilizar e melhorar seu estado", acrescentou.

A octogenária, uma artista, foi sequestrada em 7 de outubro, quando combatentes do Hamas invadiram sua casa no kibutz Nahal Oz, durante o sangrento ataque perpetrado pelo movimento palestino em solo israelense.

Sequestro

O Exército israelense estima que 240 pessoas foram sequestradas naquele dia e levadas para a Faixa de Gaza.

Segundo seu filho, Uri Rawitz, com quem ela havia falado pela manhã, a idosa não conseguiu trancar a porta do quarto seguro de sua casa. Uri Rawitz recebeu depois uma foto de sua mãe sendo levada de moto por combatentes armados junto com outra refém.

Elma Avraham faz parte do grupo de 17 reféns, 14 deles israelenses, libertados neste domingo, após sete semanas de cativeiro, no terceiro dia da trégua na guerra entre o Hamas e Israel, que, em troca, libertou 39 prisioneiros palestinos.

Este é o terceiro grupo de reféns israelenses e estrangeiros libertados em três dias, de acordo com o cessar-fogo de quatro dias iniciado na sexta-feira e que, segundo o acordo, expira na segunda-feira.

