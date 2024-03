A- A+

Rio de Janeiro Reféns em ônibus no Rio, passageiros chegaram ao destino 12 horas depois do sequestro Grupo viajou em ônibus exclusivo e chegou a Juiz de Fora (MG) durante a madrugada

Depois do sequestro na Rodoviária Novo Rio na tarde desta terça-feira, 11 passageiros que haviam comprado passagens para Juiz de Fora (MG) enfim puderam embarcar para o seu destino. Eles pegaram um ônibus exclusivo, que partiu da garagem da Viação Sampaio, que operaria a viagem. O grupo chegou à cidade mineira por volta das 3h desta quarta-feira, 12 horas depois do início do sequestro.

A viagem tinha partida marcada para as 14h30, mas teve a saída atrasada por conta de um problema mecânico. Isso teria assustado Paulo Sérgio de Lima, o sequestrador, que achou que pudesse ser preso pela polícia. Ele cumpria pena com uso de tornozeleira, em casa, após progressão de regime, após condenação por roubo a um ônibus em 2019.

O criminoso havia decidido fugir para Minas Gerais após alegar um desentendimento com traficante da Rocinha no domingo.

Depois de passar três horas como reféns, os passageiros ainda foram ouvidos na 4ª DP (Praça da República). Após os depoimentos, um passageiro optou por ir para casa, no Rio, enquanto dois seguiram para um hotel. Outro passageiro foi para a casa de parentes.

Às 22h30, os 11 passageiros que optaram por manter a viagem embarcaram no ônibus para Juiz de Fora. Além deles, o motorista da empresa — que conduziria o coletivo sequestrado — também viajou na condição de passageiro, com outro condutor responsável por levar o ônibus para a cidade mineira.

Já Bruno Lima da Costa Soares, que foi baleado, segue internado no Instituto nacional de Cardiologia, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. Estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a instituição divulgou uma nota oficial nesta quarta-feira, em que manifestou "seu desejo pela rápida recuperação da saúde" de Bruno, que cursa Engenharia Elétrica na UFJF.

