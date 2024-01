A- A+

Guerra Reféns israelenses em Gaza receberão medicamentos, anuncia gabinete de Netanyahu Entrega dos medicamentos será mediada pelo Catar, de acordo com as autoridades israelenses

O Gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou ter chegado a um acordo com o Catar para o envio de medicamentos aos reféns israelenses capturados pelo Hamas e ainda detidos na Faixa de Gaza. De acordo com o anúncio das autoridades israelenses, os medicamentos serão entregues nos próximos dias.

“[O acordo] permitirá a entrada de medicamentos para os reféns detidos pela organização terrorista Hamas em Gaza”, informou o gabinete de Netanyahu em um comunicado.

O jornal israelense Haaretz noticiou que relatos sobre um possível acordo mediado pelo Catar surgiram na quinta-feira. A contrapartida israelense ao Hamas, apontou a publicação, seria aliviar o controle de fronteira e liberar a entrada de medicamento para uso em Gaza.

O Hamas e outros grupos terroristas aliados, como a Jihad Islâmica, sequestraram 250 pessoas pessoas durante o ataque de 7 de outubro do ano passado, segundo o balanço de autoridades de Israel. Desse total, estima-se que 132 ainda estejam em cativeiros do movimento palestino que governa a Faixa de Gaza e de outros extremistas.

Outros 25, ainda de acordo com autoridades israelenses, morreram no território palestino, sem que seus corpos tenham sido devolvidos até agora.

