Referência em espiritismo, Humberto Schubert Coelho fará palestra na Unicap

Entre os nomes de referência do espiritismo, está o do professor e filósofo Humberto Schubert Coelho, que também é mestre e doutor em Ciência da Religião, além de ter dois pós-doutorados na área. No Recife, ele irá promover uma palestra durante o evento de abertura do ano letivo de 2023 da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), que será nesta terça-feira (21), das 14h às 17h, no Bloco G4 da instituição.

“Entre a Ciência e a Religião: a centralidade do fenômeno espiritual” será a temática do encontro.

Na listagem das obras assinadas por ele, se destaca “Genealogia do Espírito: uma antropologia filosófica espírita", do ano de 2009. Em entrevista à Rádio Folha nesta segunda-feira (20), o professor falou sobre o recente reconhecimento que vem tendo com seu trabalho e o tempo de dedicação à pesquisa que antecede a escrita.

“O meu trabalho acabou ‘explodindo’ em 2022 com os livros, mas essas pesquisas eram paralelas e levaram múltiplos anos até chegarem ao ponto publicável, de obra acabada”, afirmou.

Ele também fez questão de pontuar como acontece a abordagem da sua área nas salas de aulas de todo o país, afastando a presença crenças pessoais entre os envolvidos.

“A nossa formação é em ciência da religião, ou seja, é um estudo científico da religião, puramente acadêmico, que diverge de um estudo confessional, que parte de uma fé assumida”, explicou.



