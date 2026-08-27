Referência mundial em liderança, Ram Charan estreia no Nordeste em seminários do IEL

A- A+

Pela primeira vez no Nordeste, Ram Charan, um dos mais reconhecidos consultores de negócios e liderança do mundo, estará em Pernambuco para duas edições do Seminário de Gestão do IEL. No dia 15 de setembro, participa do evento no Teatro Guararapes, no Recife, para um público de até 2,1 mil pessoas. No dia 16, a programação segue para o Centro de Convenções do Senac, em Caruaru, com capacidade para cerca de 600 participantes. Os encontros começam às 18h.

Promovidos pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-PE) e pelo Sebrae-PE, com apoio da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do IEL Nacional, os seminários reunirão empresários, executivos, gestores e profissionais interessados em liderança, estratégia e transformação dos negócios. A programação também contará com José Salibi Neto, cofundador da HSM e referência brasileira em gestão e educação executiva.

Doutor pela Harvard Business School e ex-professor da Kellogg School of Management, Ram Charan construiu carreira internacional como consultor de grandes corporações e conselheiro de lideranças empresariais. Autor de mais de 35 livros sobre gestão, estratégia e liderança, escreveu obras como Pipeline da Liderança, referência para executivos e organizações em diversos países.

Em Pernambuco, Charan apresentará a palestra “Desenvolvimento de Liderança diante dos Novos Desafios de Gestão e da Transformação Empresarial”, abordando a transformação de estratégias em execução e resultados, a preparação de profissionais para novas responsabilidades e a adaptação das lideranças às mudanças econômicas, tecnológicas e de mercado.

José Salibi Neto apresentará “Gestão em Tempos de Incerteza”, inspirada no livro escrito em parceria com Ram Charan e Sandro Magaldi. A palestra discutirá como as organizações podem se preparar para cenários de maior imprevisibilidade, com foco em antecipação de tendências, adaptação organizacional, inovação e fortalecimento da visão estratégica.

“Trazer Ram Charan pela primeira vez ao Nordeste, ao lado de José Salibi Neto, é uma oportunidade singular de aproximar empresários, gestores e profissionais pernambucanos de dois dos grandes nomes da liderança, da estratégia e da gestão. Queremos proporcionar acesso a conhecimento de alto nível e contribuir para preparar nossas empresas e lideranças para um ambiente de negócios que muda cada vez mais rapidamente”, destaca o superintendente da FIEPE e do IEL-PE, Israel Erlich.

Realizado desde 2015, o Seminário de Gestão chega à 11ª edição no Recife. Em Caruaru, será realizada a quarta edição do Seminário de Gestão do Agreste, ampliando o acesso de empresas e profissionais do interior a especialistas de projeção nacional e internacional.

Os ingressos custam entre aproximadamente R$ 211 e R$ 330, conforme a categoria do participante e a política de descontos do Sistema FIEPE. As inscrições estão disponíveis em capacitacao.ielpe.org.br/eventos/.

SERVIÇO

XI Seminário de Gestão – Recife

Data: 15 de setembro de 2026

Horário: 18h às 21h30

Local: Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda

Palestrantes: Ram Charan e José Salibi Neto

Público estimado: até 2.100 pessoas

IV Seminário de Gestão do Agreste – Caruaru

Data: 16 de setembro de 2026

Horário: 18h às 21h30

Local: Centro de Convenções do Senac Caruaru

Palestrantes: Ram Charan e José Salibi Neto

Público estimado: até 600 pessoas

https://cursos.ielpe.org.br/seminario-de-gestao

Veja também