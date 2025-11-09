A- A+

Enem 2025 Reflexão sobre envelhecimento da sociedade brasileira surpreende candidatos em primeiro dia do Enem Segundo o Ministro da Educação, Camilo Santana, o tema proposto na redação exige de todos os brasileiros um olhar cuidadoso, levando em consideração o fato de que "o país começa a inverter um pouco a sua curva etária"

A reflexão sobre as "perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira” foi a proposta do tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, que teve o primeiro dia de prova realizado na tarde deste domingo (9).

Os mais de 4,8 milhões de participantes inscritos em todo o País, como é tradição, tiveram 5h30 (das 13h30 às 19h) para desenvolver um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas a partir da situação-problema proposta, além de resolver as 90 questões de múltipla escolha do caderno de provas (40 de Língua portuguesa e Literatura, 5 de Língua estrangeira (inglês ou espanhol), e 45 de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia).



Segundo o Ministro da Educação, Camilo Santana, o tema proposto nesta edição do exame exige de todos os brasileiros um olhar muito cuidadoso, levando em consideração o fato de que “o país começa a inverter um pouco a sua curva etária”.

Nova realidade



“Por conta dos avanços da medicina e da saúde, a expectativa de vida é muito maior. Então, exige políticas públicas importantes para acolher esse público. Foi um tema muito pertinente e muito importante para a atualidade, para que a gente possa fortalecer o olhar para esse público”, declarou o ministro durante a coletiva de balanço do primeiro dia de aplicação de prova do Enem 2025, realizada após o dia de exames, à noite.



Para a professora pernambucana de Português e Redação Fernanda Bérgamo, que é referência nacional quando o assunto é Enem, o tema foi o “mais tranquilo dos últimos 10 anos” e “não houve surpresa em relação à temática”.



“Com certeza essa temática foi trabalhada por todos os professores. A edição de 2019 do Enem trouxe a 'valorização do idoso na sociedade' e aquela prova precisou ser substituída após um vazamento. Além disso, o tema do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) deste ano, aplicado no dia 26 de outubro, abordou o 'idadismo como desafio social e educacional no Brasil'. Por isso, o tema deste Enem é amplo, tranquilo, claro e permite diversas abordagens”, avaliou a educadora.



Apesar da observação do ministro da educação e da professora Bérgamo, embasada em materiais recentes elaborados pelo MEC direcionados à produção de redações dissertativo-argumentativas, na saída da prova, no final da tarde do domingo, alguns estudantes afirmaram surpresa com a temática.



À reportagem da Folha de Pernambuco, que esteve presente na entrada e saída do maior centro de provas da capital do Estado, a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no bairro da Boa Vista, o estudante João Marcos, 19, que pretende cursar Pedagogia, afirmou que o tema da redação foi uma surpresa, mas mesmo assim conseguiu desenvolver o material.

“Deu muito certo e eu gostei do tema. Estou confiante e eu acredito que consegui me sair bem nessa redação”, garantiu ele, que estuda no terceiro ano do ensino médio.

Para Joaninne Paixão, 23, a temática também foi uma surpresa. No entanto, a jovem alegou familiaridade com o assunto, por já ter experiência com idosos.

“Deu para mostrar um pouquinho do conhecimento que eu tenho. Gostei. Sobre a prova, no geral, achei as questões tranquilas. Os diversos contextos formam um ‘quebra-cabeça’, mas deu para fazer. Estou confiante”, frisou.

Ainda de acordo com a análise da professora Fernanda Bérgamo, ao trazer no recorte a palavra “perspectivas”, o tema da redação do Enem 2025 permitia abordagens muito amplas como combate a preconceitos, promoção da sensibilidade, aposentadoria sustentável, a reinserção do idoso no mercado de trabalho e a participação na vida pública.

“Não faltaram repertórios, conhecimentos de Geografia, Milton Santos, inclusive o filme nacional deste início de ano, 'O Último Azul', que discutiu o envelhecimento de uma forma metafórica e muito sensível”, concluiu a professora.

Mais inscritos

O ministro Camilo Santana também informou que a edição deste ano teve um aumento de 11% de inscritos em comparação aos números de 2024 e 38% em relação a 2022, considerando os três anos de gestão do atual governo. Segundo os dados do Ministério da Educação (MEC), 4.811.338 inscrições foram confirmadas em 2025. Já as abstenções se mantiveram na mesma faixa percentual do ano passado, com um aumento de apenas 0,4%, passando de 26,6% para 27%.

Durante a aplicação das provas foram registradas 3.240 ocorrências que resultaram na eliminação de candidatos, como não atender às orientações fiscais, utilizar materiais impressos, ausentar-se antes do horário permitido, portar equipamentos eletrônicos e deixar o local da prova portando o caderno de questões antes de 30 minutos do final da aplicação.

Reaplicações

As provas do Enem 2025 foram aplicadas em 1.805 municípios em 11.791 locais de prova e 164.906 salas de prova. Porém, o estado do Paraná, que passou por recente tragédia climática, e as cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, que abriga a COP 30, terão o Exame realizado em outras datas.

A reaplicação do exame ocorrerá nos dias 16 e 17 de dezembro, para os participantes afetados por algum problema logístico durante a aplicação das provas ou acometidos por uma doença que esteja prevista no edital. Os candidatos podem solicitar a participação na reaplicação das provas na página do participante, no período de 17 a 21 de novembro.

Já para as cidades do Pará, que não se enquadram em reaplicação, as provas ficaram para o dia 30 de novembro e 7 de dezembro.

Gabarito e resultados

O gabarito da primeira prova será divulgado na quinta-feira (13). A segunda aplicação do exame acontece no próximo domingo (16), quando os candidatos terão 5 horas, com 30 minutos a menos que o primeiro dia, para resolver as 90 questões de Matemática (45) e Ciências da Natureza (Biologia, Física, Química (45). A entrega final dos resultados, conforme planejamento do MEC, será em janeiro de 2026.

Veja também