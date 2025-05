A- A+

EDUCAÇÃO "Reflexo de trabalho de muitos anos de investimento", diz reitor da Unit-PE sobre avaliação do MEC Centro universitário foi avaliado como o 2º melhor do estado na qualidade de cursos oferecidos

Recentemente, o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, recebeu reconhecimento nacional ao ficar em 2º lugar em Pernambuco nos resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). O centro também obteve nota 4 no Índice Geral de Cursos (ICG).

Nesta quarta-feira (14), em visita à Folha de Pernambuco, o reitor da instituição, professor Diogo Galvão, comemorou esse destaque e relembrou que a posição é fruto de muito investimento, nestes 63 anos de existência do Grupo Tiradentes.

Além de Galvão, também esteve no encontro o gerente de marketing, vendas e relacionamentos da Unit, Renato Francisco. Eles foram recebidos pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; pela gerente de mercado, Tânia Campos; pela coordenadora de executivos multimídia, Wilma Mota; e pela editora-chefe, Leusa Santos, que os levou para conhecer, também, o parque gráfico.

Visita aconteceu nesta quarta-feira (14) | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“É reflexo de um trabalho que já vinha acontecendo há muitos anos de investimento, de uma formação que entregue, de fato, aos nossos alunos aquilo que é preciso para que eles estejam prontos para o mercado e para a profissão, em si”, declarou.

O gestor também direcionou o reconhecimento para a estrutura da sede do centro universitário, localizada às margens da avenida Mascarenhas de Morais. Atualmente, a Unit oferece cursos presenciais, semipresenciais, híbridos e online, nas áreas de humanas, exatas, saúde e humanas e sociais.

O local possui laboratórios, espaço para desenvolvimento da cultura maker, coworking para ex-alunos e parceiros, além de uma clínica-escola integrada de saúde com atendimento em cinco especialidades. São 1.800 alunos.

“Também é um trabalho que se estende para a estrutura que é adequada, para a formação de professores, a titulação desses professores e um regime de trabalho que seja coerente com a possibilidade, de fato, de entregar para o aluno um acolhimento maior. Então, há um conjunto de ações que acabam fortalecendo a instituição e que fazem com que a gente chegue nesse resultado que temos, hoje, e que vamos trabalhar para melhorar, cada vez mais”, complementou ele.

Perspectivas para o futuro

Segundo Diogo Galvão, uma educação de qualidade deve estar conectada com tudo o que acontece ao redor do mundo.

“A gente está de portas e janelas abertas para o Recife, mas, também, para o mundo inteiro, porque a gente entende que as demandas que são discutidas precisam sair dos muros da academia e precisam ir para fora. A educação tem que ter esse entendimento. Também temos que ter um cuidado muito grande na feitura dos projetos pedagógicos e entender que existem diretrizes e elas precisam ser cumpridas, e conteúdos que precisam ser trabalhados. Temos um grupo de estudos que discutem como a gente pode construir esses projetos para que os nossos alunos sejam percebidos como pessoas bem preparadas, porque a gente sabe da responsabilidade que tem”, frisou.

Parcerias

A Unit-PE é uma das agentes do "Embarque Digital", que tem parceria com a Prefeitura do Recife e o Porto Digital.

O programa trabalha com a promoção e fomento à formação de capital humano especializado na área de Tecnologia da Informação, promovendo a formação técnica em nível superior para os cursos presenciais de graduação tecnólogo, com duração de dois anos e seis meses.

Os cursos selecionados são Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet e acontecem nas instituições de ensino superior parceiras do Porto Digital, entre elas a Unit-PE.

Por meio da parceria, uma das disciplinas ofertadas semestralmente é a Residência Profissional Tecnológica, oferecida desde o primeiro período do curso, onde estudantes desenvolvem desafios reais do setor tecnológico e entram em contato com as empresas empregadoras.

Estrutura física

Instalado ao lado do Geraldão, a Unit-PE possui dois pavimentos e estacionamento para 210 veículos. Está próximo à estação do Metrô Tancredo Neves e ao Terminal Integrado Tancredo Neves e de paradas de ônibus, para facilitar o acesso de alunos, colaboradores e do público.

São 40 salas, sendo 18 dentro do modelo ABP-INOVA, 11 laboratórios e 1 clínica-escola integrada de saúde com seis especialidades para atendimento à população e a realização de aulas práticas para os futuros profissionais.

A estrutura envolve, ainda, biblioteca com mais de 30 mil exemplares dos quatro mil títulos, entre físicos e virtuais e espaço para exposições. Há também auditório para congressos e palestras, com capacidade para 280 pessoas.

Residência médica

Ainda fortalecendo o aprofundamento acadêmico e, ao mesmo tempo, mantendo o papel de atender à sociedade, desta vez por meio da Faculdade Tiradentes (Fits) — localizada em Goiana, na Mata Norte do estado —, são oferecidos programas de residências médicas em cinco áreas: Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia, Tocoginecologia e Medicina da Família e Comunidade.

Os programas são importantes não apenas para os estudantes, mas beneficiam toda a região de Goiana que recebe mais oferta de atendimento em saúde e qualidade.

“Com essas residências médicas, estamos trazendo mais médicos, mais residentes, que serão médicos para o município, então isso qualifica o atendimento de saúde do município”, detalha Diogo Galvão.

A Fits se destaca também por contar com uma Comissão de Residência Médica (Coreme) própria. É um órgão auxiliar da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e da Comissão Estadual de Residência Médica (Cerem), estabelecida em instituições de saúde que oferecem programas de residência médica.

Ela tem o objetivo de planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as residências da instituição e os processos seletivos relacionados aos programas autorizados pela CNRM.

