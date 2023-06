Reforçar a Ucrânia é o único caminho para uma "paz real", afirma Blinken

A- A+

A guerra iniciada pelo presidente Vladimir Putin é um "fracasso estratégico" para a Rússia e o único caminho para alcançar uma "paz real" é continuar reforçando a Ucrânia, afirmou nesta sexta-feira (2) o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, em Helsinque.

"O pré-requisito para uma diplomacia significativa e uma paz real é uma Ucrânia mais forte, capaz de dissuadir e defender-se contra qualquer futura agressão", disse o secretário de Estado em um discurso pronunciado na Finlândia, novo membro da Otan.

Blinken destacou que "a guerra de agressão (de Putin) tem sido um fracasso estratégico, que reduz de maneira considerável o poder militar, econômico e diplomático da Rússia, assim como sua influência nos próximos anos".

"Quando você olha para as metas e objetivos estratégicos de longo prazo do presidente Putin, não há dúvida: a Rússia está significativamente pior hoje do que antes da invasão", acrescentou Blinken.

O chefe da diplomacia americana citou como exemplos as perdas da Rússia no campo de batalha e nos mercados europeus, assim como a entrada da Finlândia na Otan.

"O Kremlin frequentemente afirmava que tinha o segundo exército mais forte do mundo - e muitos acreditaram. Hoje, muitos veem o exército da Rússia como o segundo mais forte na Ucrânia", disse Blinken, o que provocou risadas na plateia.

O secretário de Estado americano também afirmou que a guerra na Ucrânia fortaleceu a determinação dos Estados Unidos diante de qualquer "ameaça" da China.

"Nosso apoio à Ucrânia não enfraqueceu nossas capacidades de enfrentar ameaças potenciais da China ou de qualquer outra parte, o fortaleceu", disse Blinken.

