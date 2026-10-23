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ELEIÇÕES Reforço nos locais de votação e 12 mil agentes: SDS-PE monta operação para as eleições Ao todo, a operação conta com um efetivo com 28.227 de profissionais da segurança pública do estado até a segunda-feira (26)

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) iniciou nessa quinta-feira (22) a segunda fase da Operação Eleições 2026. Até a próxima segunda-feira (26), um efetivo com 28.227 agentes será mobilizado no estado.

Somente no domingo (25), dia do segundo turno das eleições presidenciais, 12.497 profissionais da segurança pública atuarão no estado, com diversas ações previstas, como o reforço do policiamento nos locais de votação.

De acordo com a SDS-PE, a operação tem o investimento de R$ 5.395.680. O monitoramento é feito a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) e dos centros vinculados às Diretorias Integradas do Interior (Dinter I e II), com funcionamento contínuo previsto das 7h da quinta às 7h da segunda-feira.

De acordo com a secretária de Defesa Social em exercício, Mariana Cavalcanti, a operação mobiliza profissionais da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Defesa Civil e os órgãos parceiros, como o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

"A segurança do segundo turno foi planejada de forma integrada para garantir que o pernambucano possa exercer o direito ao voto com tranquilidade", afirmou.

Ainda segundo a secretária em exercício, a operação só será finalizada após as festas de vitória, que terão policiamento reforçado.

"Pedimos à população que vote com consciência e tranquilidade e que, diante de qualquer ocorrência, acione imediatamente as forças de segurança pelo 190”, declarou.

SDS monta operação para as eleições no domingo (25). - Foto: SDS-PE/Divulgação

Reforço nos locais de votação

O planejamento da Polícia Militar de Pernambuco prevê 26.408 diárias, com reforço da segurança nos locais de votação.

"Também será realizada a escolta de materiais importantes para as eleições, policiamento em rodovias, estradas e terminais, ações de prevenção à crimes eleitorais e ao acompanhamento das festas após a divulgação dos resultados", afirmou a secretaria.

Para o dia da eleição estarão mobilizados, ao todo, 10.954 militares, com operações de saturação em áreas da Região Metropolitana do Recife (RMR), reforço nas principais rodovias, estradas e terminais e atuação de grupos específicos para prevenção e resposta a crimes eleitorais.

Também haverá equipes de ligação com os juízes eleitorais, distribuídas pelas zonas eleitorais pernambucanas. O objetivo é facilitar a comunicação e o encaminhamento de demandas durante o pleito.

Pernambuco terá reforço na segurança pública durante as eleições.- Foto: SDS-PE/Divulgação

A Polícia Civil de Pernambuco conta com 1.289 postos de trabalho no planejamento para o segundo turno. Até o domingo, equipes de coordenação atuam nos Centros Integrados do Recife, Caruaru e Serra Talhada.

No dia da eleição, também haverá atendimento nas circunscrições policiais, unidades especializadas e estruturas de apoio, com todas as delegacias das áreas das DINTERs I e II abertas e os plantões ordinários da Capital e da Região Metropolitana ativados.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) emprega 320 postos de trabalho entre a quinta-feira e a segunda. "A atuação seguirá as necessidades operacionais do período, com foco nas atividades de resposta a emergências e atendimento à população", esclareceu a SDS.

Já as equipes da Polícia Científica reforçam o atendimento no Instituto de Criminalística (IC), no Instituto de Medicina Legal (IML), nas Unidades Regionais de Polícia Científica (URPOCs) e nos Centros Integrados de Comando e Controle (CICCs), além de equipes de drones em atuação conjunta com o Grupamento Tático Aéreo (GTA), que conta com aeronaves e equipes em terra.

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