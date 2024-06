Reforma crucial apresentada por Milei dá passo-chave no Senado

A- A+

A reforma do Estado do presidente argentino, Javier Milei, deu um passo crucial nesta quarta-feira (12) no Senado, que aprovou seu pacote com o voto de desempate da presidente da Câmara Alta após uma jornada marcada por distúrbios em frente ao Congresso.

"Por esses argentinos que sofrem, que esperam, que não querem ver seus filhos deixarem o país [...], meu voto é afirmativo", disse a líder do Senado e também vice-presidente do país, Victoria Villarruel, após o empate de 36-36 na votação do texto.

A proposta continuará sendo discutida ponto por ponto. Se for finalmente aprovado - o que se espera para quinta-feira -, o projeto retornará à Câmara dos Deputados para sua sanção final.

Veja também

CELEBRAÇÃO São João do Recife 2024: Sítio Trindade tem abertura com presença do prefeito João Campos