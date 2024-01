Reforma trabalhista de Milei sofre nova reviravolta na Argentina

A- A+

A Justiça argentina voltou a tomar uma decisão favorável, nesta quinta-feira (4), à suspensão da reforma trabalhista incluindo no 'decretaço' do presidente Javier Milei e repudiada pelos sindicatos.

Além disso, um juiz federal habilitou o tratamento de outros recursos contra o decreto durante o recesso do judiciário.

A decisão da Câmara de Apelações do Trabalho de suspender o capítulo trabalhista do decreto responde a um recurso apresentado pela Central de Trabalhadores e Trabalhadores da Argentina (CTA), contra o chamado Decreto de Necessidade e Urgência (DNU), que abrange diversas normas e assuntos.

A “reforma trabalhista viola o direito de greve, habilita a demissão sem justa causa e sem indenização e pretende deixar os sindicatos de pés e mãos atados”, escreveu o CTA ao comemorar a decisão.

A sentença se tornou a segunda medida cautelar após a mesma instância ter decidido, um dia antes, a favor de outro recurso contra o DNU apresentado pela principal central sindical da Argentina, a Confederação Geral do Trabalho (CGT).

O DNU, promulgado por Milei em 21 de dezembro, entrou em vigor na última sexta-feira e contempla uma mudança de 300 normas, entre outras, nas áreas trabalhista, comercial, industrial, de impostos, financeira, energética e ambiental.

Espera-se que o governo apele as decisões finais, que sejam provisórias até que a validade do DNU seja discutida no Congresso.

Suspensão do recesso do judiciário

Enquanto isso, em mais uma reverência para Milei, um juiz federal suspendeu o recesso judiciário de janeiro para que os magistrados se pronunciassem sobre os numerosos recursos apresentados contra o DNU.

"Decido habilitou o recesso judiciário nas presentes atuações", escreveu o juiz federal Enrique Lavié Pico em uma decisão em que determina que todas as ações contra o DNU sejam tratadas pelas "jurisdições competentes".

Até quarta-feira da semana passada, o jornal Ámbito contava 13 denúncias na justiça em função do mega-decreto, enquanto o Perfil registrava 25 dois dias depois. Uma denúncia acusa Milei penalmente de “abuso de autoridade” e “traição à pátria”.

Na manhã desta quinta, Milei garantiu à imprensa que está ciente de que grande parte da população sofre com muitas das decisões tomadas pelo governo, mas que "não fazer nada ou fazer o mesmo que vinhamos fazendo seria infinitamente pior".

Apresentado em um contexto de grave crise econômica na Argentina, com uma inflação que supera 160% ao ano e uma pobreza que atinge 40% da população, o mega-decreto de Javier Milei também abre as portas à privatização de empresas públicas e revoga leis de proteção aos consumidores contra aumentos abusivos de preços.

“Eu não quero uma Argentina com 98% de pobres e a metade de indigentes”, disse Milei, afirmando que o governo trabalha “duramente para evitar uma crise”.

“E estamos conseguindo”, acrescentou, garantindo que as melhorias serão vistas em 15 anos.

