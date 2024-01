A- A+

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) iniciou uma grande mobilização com o objetivo de reforçar o estoque de sangue, que está em níveis baixos, para dar suporte durante o Carnaval. A abertura aconteceu no Paço do Frevo, localizado no Bairro do Recife, onde é possível doar, de forma rápida e simples, até às 15h desta terça-feira (9).

A abertura contou com a presença de diversos artistas, como Nena Queiroga, Getúlio Cavalcanti e Nonô Germano. Se apresentaram também o grupo lírico O Bonde; o cantor Ed Carlos; a troça Pitombeira dos Quatro Cantos; a Calunguinha e Luiz Adolpho - representante social do Homem da Meia Noite -; Bloco Eu Acho é Pouco; Batutas de São José; e da Orquestra Henrique Dias.

A ideia da campanha é fazer com que, durante todo o mês de janeiro, os pernambucanos possam ir às unidades do Hemope ou participar da ação através de coletas externas, com sete abertas ao público e duas exclusivas para funcionários de empresas parceiras.

"Após o período de festas de fim de ano, como é de costume, poucas pessoas foram doar e, com isso, os nossos estoques que sangue estão muito baixos. Nesse período carnavalesco, reforçamos a doação com essa campanha para poder trazer o povo pernambucano para junto de nós e para que eles possam ajudar mais pessoas nesse período", afirmou a presidente do Hemope, Raquel Santana.

"Para salvar vidas, precisamos de doações de sangue. Além disso, temos que focar na prevenção também, ainda mais nesse período de festas, para que acidentes graves não aconteçam. Essa mobilização é muito importante para a continuidade do nosso trabalho", completou a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti.

Apresentação de Nena Queiroga, Getúlio Cavalcanti e grupo lírico carnavalesco O Bonde- Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Requisitos para doar

Para doar sangue no Hemope, é preciso ter mais de 16 anos. Os menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal. Já os adultos de até 69 anos precisam constar como doadores da fundação.

Os voluntários devem pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde e alimentados. É preciso apresentar documento oficial com foto. Veja mais requisitos abaixo.

- Estar descansado;

- Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas;

- Não ter fumado nas três horas anteriores e posteriores à doação;

- Não estar em jejum;

- Ter no mínimo 50 kg;

- Não ter apresentado sintomas de gripe, resfriado ou Covid-19 nos últimos 15 dias.

Uma das pessoas que seguiu todos esses requisitos e foi doar na manhã desta terça no Paço do Frevo foi o profissional de educação física, Emmanuel Guimarães, de 33 anos. A motivação dele foi ajudar pessoas. "Eu vim aqui para ajudar a salvar vidas, né? É um momento muito crítico, com os estoques em baixa, e a vida do outro também importa. Então é muito importante a gente salvar vidas doando sangue", disse.



Também é possível agendar a doação previamente, pelo número 0800-0811535. O uso de máscara é obrigatório. O Hemope funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30, inclusive em feriados.

Emmanuel Guimarães, doador do Hemope.- Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Programação

Durante o mês de janeiro, a sede do Hemope, localizada no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, deve receber diversas apresentações e atrações culturais. No dia 16, vários artistas locais reforçam a ação. No dia 23, o bloco "Enquanto isso na sala da justiça" possui apresentação marcada para levar super-heróis para o Hemocentro.

Além disso, no dia 3 de fevereiro, o bloco "O Galo da Madrugada" faz participação na campanha. Para encerrar a ação, o Rei e a Rainha do Carnaval do Recife farão uma visita ao Hemope, no dia 6 de fevereiro, reforçando a importância da doação de sangue.

Coletas externas

As coletas abertas ao público ocorrem em Olinda, Vitória de Santo Antão e Gravatá. No Shopping Patteo Olinda, a ação acontece nos dias 12 e 13 de janeiro, no 4º andar, das 9h às 12h e das 13h às 16h. O bloco lírico Dama e Valetes participa da atividade do primeiro dia.

No Park Shopping Vitória, as coletas vão ser feitas nos dias 19 e 20 de janeiro, das 10h às 12h e de 13h às 14h30. Por fim, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, as atividades ocorrem na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nos dias 26 e 27 de janeiro, das 9h às 12h e de 13h às 14h30.

As coletas exclusivas dos cooperados ocorrem na empresa Chesf, no dia 23 de janeiro, no auditório, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h, e no município de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no dia 30 de Janeiro. Local e horários devem ser divulgados em breve.

