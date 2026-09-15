A- A+

Oriente Médio Região de Darfur, no Sudão, enfrenta sua pior seca dos últimos 40 anos Segundo dados da ONU, a região abriga 5,6 milhões de pessoas deslocadas, muitas das quais sofrem de desnutrição grave

A região sudanesa de Darfur enfrenta uma seca de magnitude sem precedentes desde a década de 1980, segundo o Programa Mundial de Alimentos (PMA), o que agrava a fome que assola o país, mergulhado em uma guerra civil há três anos.

"Darfur não vivenciava uma seca como esta desde 1984", afirmou Carl Skau, diretor executivo adjunto do PMA, na segunda-feira (14), após visitar a região durante a estação chuvosa, que vai de junho a setembro.

"Em todos os lugares que visitei, as pessoas queriam falar sobre a seca", continuou. "Todos temem que isso tenha sérias repercussões para a agricultura e as colheitas".

Darfur, já marcada por décadas de conflito, tem sido palco de alguns dos episódios mais violentos da guerra no Sudão, que opõe o exército às Forças de Apoio Rápido (FAR) paramilitares desde 2023. O conflito já causou mais de 200 mil mortes.

Segundo dados da ONU, a região abriga 5,6 milhões de pessoas deslocadas, muitas das quais sofrem de desnutrição grave.

As autoridades locais alertaram para as consequências da seca, que causa novas ondas de deslocamento e o colapso da agricultura local.

Veja também