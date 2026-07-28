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ATAQUE Região de Moscou foi alvo de mais de 390 drones durante a noite Ataques provocaram danos a residências na cidade de Chekhov e na localidade de Vaulovo

Mais de 390 drones foram lançados contra a região de Moscou durante a noite, informou nesta terça-feira (28) o prefeito da capital russa, poucas horas antes de uma reunião prevista em Washington entre o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e seu homólogo americano, Donald Trump.

"Entre 20h30 (14h30 de Brasília, segunda-feira) e 6h30 (0h30 de Brasília), mais de 390 drones voaram em direção à região de Moscou. A maioria foi neutralizada pelas forças de defesa aérea muito antes de chegar à cidade", escreveu Sergei Sobianin na plataforma de mensagens Telegram.

"Oitenta e um drones inimigos foram destruídos quando se aproximavam da capital", acrescentou.

O governador da região de Moscou, Andrei Vorobiov, afirmou que os ataques com drones provocaram danos a residências na cidade de Chekhov e na localidade de Vaulovo.

O ataque aconteceu algumas horas antes de uma reunião entre Zelensky e Trump. As relações entre os dois presidentes são tensas há muito tempo, mas o presidente americano demonstrou nas últimas semanas uma maior indulgência em relação ao seu homólogo ucraniano.

A visita foi programada para um momento em que Kiev e Moscou intensificam os ataques de longo alcance e os esforços diplomáticos impulsionados por Washington permanecem estagnados, mais de quatro anos após a invasão em larga escala da Rússia.

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