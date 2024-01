Região em que avião russo caiu e matou 74 é alvo de ataques ucranianos; entenda

A- A+

A região de Belgorod, onde um avião militar russo caiu nesta quarta-feira (24), tem sido cada vez mais envolvida na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Por estar localizado cerca de 40 km da fronteira ucraniana, Kiev tem usado o local como alvo de ataques na tentativa de enfraquecer o apoio interno à invasão de Moscou. No início deste mês, a Rússia foi obrigada a evacuar os moradores da região após uma série de ofensivas.

Em dezembro, ao menos 25 pessoas morreram em investidas de Kiev na região, que seguiram um bombardeio aéreo de Moscou em cidades ucranianas. Após esse ataque, que ocorreu no último dia 30, um morador local disse à Reuters que “as pessoas perceberam que realmente há uma guerra acontecendo”, e que ela havia chegado a Belgorod “talvez não pela primeira vez, mas de forma mais grave e assustadora”.

Em maio de 2023, a Legião da Liberdade para a Rússia (LLR), um grupo de russos anti-Putin alinhado com o Exército ucraniano, lançou um ataque surpresa na região, assumindo temporariamente o controle de um posto fronteiriço e proporcionando ao mundo imagens dramáticas de russos pegando em armas contra o Kremlin. Na ocasião, duas áreas de Belgorod foram atingidas com drones.

No início daquele mês, outros dois drones também caíram sobre uma área residencial na região, e dois prédios e um carro foram danificados. Dias depois, um terceiro drone foi abatido por sistemas de defesa aérea russos. A fronteira da Rússia na região é bem fortificada com minas, trincheiras e barreiras. Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, autoridades russas gastaram cerca de US$ 125 milhões (R$ 392 mi) para fortalecer as defesas na área de Belgorod.

O governo local também estabeleceu uma unidade de defesa territorial para treinar cidadãos em táticas militares.

