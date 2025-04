A- A+

Abastecimento de água Quatro cidades da Região Metropolitana terão abastecimento de água interrompido nesta sexta (4) 32 bairros de Abreu e Lima, Igarassu, Olinda e Paulista serão afetados por um serviço de manutenção no Sistema Botafogo

O abastecimento de água de 32 bairros espalhados pelas cidades de Abreu e Lima, Igarassu, Olinda e Paulista, todos na Região Metropolitana do Recife (RMR), será interrompido de forma total ou parcial a partir das 8h desta sexta-feira (4).

A informação foi divulgada pela Compesa, que explicou que a paralisação temporária do abastecimento acontece em razão de um serviço de manutenção que será realizado em algumas unidades do Sistema Botafogo, incluindo a Estação de Tratamento de Água, estações elevatórias (sistemas de bombeamento) e reservatórios.

De acordo com a companhia, o objetivo do serviço é melhorar a performance operacional do sistema, responsável pelo fornecimento das cidades citadas.

A previsão é de que os serviços de manutenção sejam finalizados a partir das 8h do sábado (5).

Devido à paralisação, o calendário de distribuição dos bairros será atrasado em um dia, ou seja, as áreas que deveriam ter sido atendidas na sexta terão abastecimento retomado no sábado.

Já as áreas que seriam abastecidas no sábado passarão para o domingo (6) e assim sucessivamente para as demais localidades, até a completar todos os ciclos de distribuição dos bairros dos quatro municípios.

Confira os locais que serão afetados

Abreu e Lima: Alto São Miguel, Caetés III, Fosfato, Matinha (parte) e Planalto (parte)

Igarassu: Agamenon Magalhães (parte) e Cruz de Rebouças

Olinda: Águas Compridas, Alto Nova Olinda, Bairro Novo, Bonsucesso, Bultrins, Casa Caiada, Cidade Tabajara, Fragoso, Guadalupe, Jd. Fragoso, Monte, Ouro Preto, Rio Doce, Sítio Fragoso e Varadouro

Paulista: Arthur Lundgren (parte), Aurora, Janga (parte), Lot. Nova Aurora, Maranguape I (parte), Maranguape II (parte), Mirueira, Nobre, Pau Amarelo (parte) e Vila Torres Galvão (parte)

