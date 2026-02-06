A- A+

CHUVAS Região Metropolitana amanhece com chuva nesta sexta (6); Recife teve maior acumulado Capital pernambucana teve um volume de 67.7 mm até às 6h01, segundo a Apac

A Região Metropolitana do Recife (RMR) amanheceu com chuva nesta sexta-feira (6). De acordo com a a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o maior acumulado das últimas 24 horas foi na própria capital, com um volume de 67.7 mm até às 6h01.

Segundo a agência, as chuvas atingem a região por conta de um vórtice ciclônico de ar superior (VCAS), que causa muita divergência do ar em altitude em determinadas áreas.

"Essas divergências favorecem a ascensão do ar em baixos níveis, intensificando a formação de nuvens convectivas. Aqui no Recife, esse efeito é potencializado pela alta umidade que vem do oceano, pela brisa marítima e pelo aquecimento diurno, criando condições ideais para pancadas de chuva concentradas", explicou a Apac.

Por conta da estrutura sem simetria dos vórtices, a chuva não ocorre de forma generalizada. "Ela se concentra nos setores onde há maior instabilidade, resultando em precipitação intensa, localizada e de curta duração, muitas vezes acompanhada de trovoadas, enquanto áreas próximas permanecem sem chuva", informou a Apac.



Por se tratarem de chuvas localizadas, nenhum alerta foi emitido.

Além do Recife, outras cidades da região foram impactadas pelas chuvas. A que mais sofreu foi Jaboatão dos Guararapes, com um acumulado de 34.2 mm.

Veja, abaixo, onde mais choveu, segundo a Apac (6h):

Recife - 67.7 mm

Jaboatão dos Guararapes - 34.2 mm

Ilha de Itamaracá - 23.5 mm

Olinda - 18.1 mm

Paulista - 7.7 mm

