Região Metropolitana do Recife registra chuvas acima de 100 mm; saiba onde mais choveu

A- A+

A Região Metropolitana do Recife registra acumulados de chuvas superiores a 100 mm, nas últimas 24 horas, além de pontos de alagamento em alguns bairros da capital pernambucana.



Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), em Enseadas dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, choveu 136,33 mm, até às 6h50 desta sexta-feira (30).



Outras áreas também registraram expressivos acúmulos de precipitações, a exemplo da Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte, com 105,28 mm e Abreu e Lima, com 83,95 mm. Além destas, Cruz de Rebouças, em Igarassu, acumula 87,52 mm, e o Porto do Recife, 76 mm, nas últimas 24 horas.



Confira onde mais choveu, de acordo com a Apac:

Cabo de Santo Agostinho - 136,33 mm

Ilha de Itamaracá - 105,28 mm

Igarassu - 87,52 mm

Abreu e Lima - 83,95 mm

Paulista - 76,42 mm

Porto do Recife - 76 mm

Araçoiaba - 74,53 mm

Alto do Mandu, Recife - 73,23 mm

Goiana - 68,90 mm

UFRPE, Recife - 68,83 mm



Na noite dessa quinta-feira (29), a Apac emitiu um alerta meteorológico de "Estado de Atenção", prevendo chuvas de moderadas a ocasionalmente fortes para a RMR e Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco. O aviso é válido durante toda esta sexta-feira (30).

Veja também

CHUVAS Chuvas: Recife entra em estágio de alerta, e prefeitura orienta evitar deslocamentos