"Regime de operação antiterrorista" em Moscou continua vigente após a rebelião armada

O “regime de operação antiterrorista” estabelecido em Moscou e sua região após a rebelião do grupo paramilitar continua em vigor no domingo, apesar de o líder de Wagner ter ordenado a retirada da mobilização. Patrulhamento policiais continuarão a ser realizados ao longo da principal rodovia que leva à saída de Moscou, no sul da capital, segundo um jornal da AFP.

Na região de Moscou, as restrições de tráfego na rodovia que liga Moscou a Rostov (sudoeste), onde os combatentes de Wagner assumirão o controle do quartel-general e depois se retirarão, também permanecerão em vigor no domingo, segundo comunicado da Avtodor, responsável pelas rodovias na Rússia.

O Comitê Nacional Antiterrorista (NAK) ordenou no sábado (24) o "regime de operação antiterrorista" em Moscou e seus vizinhos, bem como na região de Voronej, na fronteira com a Ucrânia, depois que o chefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunciou que seus homens estão indo para a capital russa.

Este regime dá mais poderes às forças de segurança, especialmente para realizar operações policiais.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, decretou o feriado da segunda feira (26), para diminuir os deslocamentos, considerando que a situação estava “difícil”.

Em um dia caótico, Prigozhin anunciou na noite de sábado que seus homens estavam recuando e "revirando" seus acampamentos para evitar "um banho de sangue", após negociações com o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenk.

