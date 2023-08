A- A+

Níger Regime militar do Níger expulsa embaixador da França Cerca de 1.500 militares franceses estão mobilizados no país

O regime militar que tomou o poder no Níger em 26 de julho ordenou, nesta sexta-feira (25), ao embaixador da França que deixe o país no prazo de 48 horas, anunciou a chancelaria do país africano em um comunicado.

Devido à “recusa do embaixador (...) em responder a um convite” do ministério “para um entrevista” e a “outras ações do governo francês contrárias ao interesse do Níger”, as autoridades “decidiram retirar suas credenciais” e “pedir que saia do território nigerino em 48 horas”, explica o comunicado.

As declarações e manifestações antifrancesas se multiplicaram no país desde a deposição do presidente Mohamed Bazoum, eleito democraticamente.

O novo regime acusa a ex-potência colonial de preparar uma intervenção militar para devolver o poder a Bazoum e de manipular a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao), que intensifica a pressão sobre Niamei.

A entidade impôs ao Níger duras sanções econômicas e financeiras e ameaça recorrer à força para restabelecer a ordem constitucional.

Cerca de 1.500 militares franceses estão mobilizados no país para combater grupos jihadistas que há anos operam na região do Sahel.

Veja também

Boate Kiss STJ marca retomada de julgamento sobre incêndio na Boate Kiss