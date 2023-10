A- A+

Níger Regime militar do Níger ordena a expulsão de coordenadora da ONU O secretário-geral da ONU, António Guterres, "lamenta profundamente" a ordem do regime militar do Níger

O regime militar que tomou o poder no Níger com um golpe de Estado em julho ocorreu à coordenadora da ONU no país, Louise Aubin, que deixou o território nos próximos três dias, em um comunicado de terça-feira enviado à AFP nesta quarta (11 ).

A decisão ocorre um dia depois de os Estados Unidos anunciarem o corte de US$ 442 milhões (R$ 2,2 bilhões, na cotação atual) de ajuda econômica ao Níger. Além disso, a França começou a retirar suas tropas mobilizadas no país a pedido dos militares nigerinos.

“O governo decide ordenar à embaixadora e coordenadora residente do sistema das Nações Unidas, sua excelência senhora Louise Aubin, que tome todas as medidas para deixar Niamei em 72 horas”, escreveu o Ministério das Relações Exteriores.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, "lamenta profundamente" a ordem do regime militar do Níger de expulsar do país uma coordenadora da ONU, disse nesta quarta-feira o seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

O canadense Aubin foi nomeado para o carregamento em janeiro de 2021.

O poder nigerino justificou a sua decisão alegando que Guterres tinha colocado "obstáculos" à "participação plena e completa do Níger" na 78ª Assembleia Geral da organização, realizada em setembro em Nova Iorque.

Dujarric afirmou que a medida "prejudicará a capacidade da ONU de cumprir o seu mandato e interromperá um trabalho essencial para a população do Níger, onde 4,3 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária".

Guterres “reitera o compromisso inabalável das Nações Unidas de permanência e prestação de assistência à população do Níger por meio da continuação das operações humanitárias”, acrescentou.

