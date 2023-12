Registro de mais de meio milhão de migrantes cruzou a selva de Darién este ano

A- A+

Mais de meio milhão de migrantes cruzaram neste ano a selva inóspita de Darién, na fronteira entre a Colômbia e o Panamá, rumo aos Estados Unidos, um número recorde, que dobra os registros de todo o ano de 2022, informou nesta quarta-feira (6 ) à AFP o ministro da Segurança do Panamá, Juan Manuel Pino.

A fronteira natural de Darién tem 266 km de comprimento e 575 mil hectares de superfície, e se tornou um corredor para os migrantes procedentes da América do Sul, que enfrentam na floresta obstáculos naturais e a ação de quadrilhas que roubam, sequestram e estupram.

O recorde de mais de meio milhão supera em 100% a cifra de todo o ano anterior, quando 248 mil pessoas passaram pela selva inóspita, segundos dados oficiais do Panamá.

Além dos venezuelanos, a floresta é atravessada principalmente por equatorianos (50 mil até outubro), haitianos (41 mil) e chineses (18 mil), além de vietnamitas, afegãos e cidadãos de países africanos.

Há pessoas de todas as idades, incluindo bebês. A situação levou o governo do Panamá, juntamente com organizações internacionais, a instalar centros de atendimento a migrantes em diferentes pontos do país.

Perigos

“As milhares de pessoas que arriscaram a vida, muitas vezes acompanhadas de suas famílias, precisam de uma resposta de proteção e assistência humanitária imediata e contínua”, ressaltou hoje Olivier Dubois, chefe da delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para o México e a América Central, em entrevista coletiva na Cidade do Panamá.

Para tentar conter a onda migratória, as autoridades panamenhas anunciaram em setembro uma série de medidas, como o aumento da deportação de pessoas que entram de forma irregular no país.

Convocados pelo México, presidentes e chanceleres de países latino-americanos discutiram em outubro mecanismos que contribuíram para uma migração ordenada.

"O número de migrantes que cruzaram a floresta equivale a mais de 11% da população panamenha. Esta é uma crise sem precedentes, à qual não foi dada atenção suficiente, global ou regional", ressaltou Luis Eguiluz, coordenador geral na Colômbia e no Panamá da Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Em 2008, no primeiro ano do qual se tem registros, 28 pessoas entraram no Panamá pela selva de Darién.

Veja também

Harvard Presidente de Harvard é criticado após audiência sobre antissemitismo no Congresso