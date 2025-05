A- A+

BICHOS Registro inédito de onça-pintada com filhotes no Pantanal mato-grossense emociona turistas Apesar de ser amplamente conhecida por biólogos, fotógrafos e guias que frequentam a região, esta foi a primeira vez que "Nina" foi vista com seus filhotes

Imagens raras de uma onça-pintada com seus filhotes foram registradas no Pantanal mato-grossense no último sábado (10). O vídeo foi feito durante um passeio com turistas estadunidenses e tanzanianos.

Quem registrou o momento foi o biólogo Marcos Ardevino, na cidade Poconé, a cerca de 104 km de Cuiabá. De acordo com o profissional, "Nina", como a felina é conhecida, é uma amplamente reconhecida por biólogos, fotógrafos e guias que frequentam a região.

Apesar disso, esta foi a primeira vez que seus filhotes, com cerca de seis meses de idade, foram observados e registrado em vídeos.

O biólogo relatou, em entrevista ao g1, que todos os presentes ficaram emocionados com a experiência.

Símbolo brasileiro

A onça-pintada é o maior felino das Américas e símbolo da fauna brasileira.

No entanto, vê-la na natureza não é tarefa fácil. Isso acontece porque ela está ameaçada de extinção, devido à destruição massiva do seu habitat natural e caça predatória.

