POLÍCIA Registros de casos de violêcia doméstica contra mulheres em Pernambuco têm queda de 1,5% Em agosto deste ano, 4.156 mulheres foram vítimas de violência doméstica; no mês seguinte, montante caiu para 4.104

Os casos de violência doméstica contra mulheres em Pernambuco tiveram redução de 1,5% no número de registros, junto à polícia, no mês de setembro deste ano, em comparativo com o mês de agosto. O percentual representa uma diminuição de 52 casos.

Em agosto, o número de registros de episódios de violência doméstica contra mulheres foi de 4.156, enquanto o mês seguinte somou 4.104.

Feminicídios

Em relação aos números de feminicídios, Pernambuco teve, entre os meses de janeiro e setembro, 58 mortes desse tipo.

Denuncie

Para denúncias de violência contra a mulher, basta entrar em contato com a Central de Atendimento à Mulher através do número 180. O serviço funciona 24h para todos os lugares do Brasil, em todos os dias.

Além da ligação, também é possível denunciar através do aplicativo de mensagens WhatsApp, sendo necessário adicionar o contato à agenda através do (61) 996-100-180.

No segundo formato, o atendimento será conduzido por uma atendente virtual, apelidada de “Pagu”, em homenagem à escritora feminista Patrícia Galvão, que morreu em 1962. A orientação é de que o contato seja salvo com o nome “Pagu” ou de outra forma para garantir discrição. Caso o agressor tenha acesso ao celular, também há a orientação de que as mensagens trocadas sejam apagadas após o envio.

