Recorde Regra dos três nunca: aos 108 anos, "cabeleireira mais velha" do mundo revela segredo da longevidade Shitsui Hakoishi recebeu certificado do Guinness World Records e destacou ensinamento da mãe

O Guinness World Records certificou Shitsui Hakoishi como a cabeleireira mais antiga do mundo. A notícia se espalhou rapidamente quando as pessoas souberam da vida da mulher em uma das cidades mais importantes do Japão, um dos países conhecidos por enfrentar um envelhecimento populacional acentuado.

Em entrevista exclusiva, a barbeira de 108 anos revelou o segredo que lhe permitiu sobreviver à marca do século sem maiores dificuldades.

Esta semana, a mulher recebeu uma placa comemorativa dos líderes da organização do Guinness World Records e declarou que espera se aposentar aos 110.

Hakoishi nasceu em 10 de novembro de 1916 em uma família de agricultores, em plena Primeira Guerra Mundial.

Sem muito dinheiro para os pais pagarem seus estudos, a mulher cresceu apegada ao trabalho. Aos 14 anos, ela decidiu se tornar barbeira quando uma amiga de sua mãe a convidou para ser sua aprendiz em um salão em Tóquio.

Aos 18 anos, ela obteve sua qualificação de barbeira profissional e, a partir de então, sua popularidade continuou a crescer. Todo mundo queria cortar o cabelo com ela por causa do seu estilo moderno.

Aos 24 anos, ela se casou com Jiro e juntos abriram seu próprio salão de beleza. Algum tempo depois, eles tiveram dois filhos.

No entanto, a felicidade da família não durou muito, pois seu marido foi convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial e teve que lutar no Pacífico. Acabou morto.

Após o bombardeio americano em Tóquio, Hakoishi e seus filhos voltaram para sua cidade natal. Foi aqui que a cabeleireira abriu um pequeno salão, o Rihatsu Hakoishi em Nakagawa-machi, em 1953, e começou a atender seus antigos vizinhos.

O segredo da longevidade

De acordo com o site Guinness World Records, Hakoishi respeitou a regra dos "três nunca" durante toda a sua vida: nunca guardar rancor, nunca ter ciúmes e nunca brigar com os outros.

Essa premissa foi ensinada a ela por sua mãe desde muito jovem, e ela a adotou como regra para seu caminho na Terra.

— Magoar os outros sempre machucará você — disse.

Na maioria das vezes, a cabeleireira fica em uma casa de repouso, embora seja autossuficiente em tudo.

Sua aparência física e mental continuam em ótima forma. Ela atende cinco clientes por mês em seu salão, onde ainda mantém as velhas máquinas que usava para cortar cabelo no começo.

Sua carreira de nove décadas se deve às pessoas que frequentavam seu salão e confiavam nela.

— Só consegui chegar até aqui graças aos meus clientes. Estou emocionada e cheia de alegria — disse ela.

