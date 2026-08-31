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Internacional Regulador dos EUA e 22 estados acusam Amazon "manipular" leilões publicitários A ação menciona três produtos publicitários distintos: Sponsored Products, Sponsored Brands e Sponsored Display

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) e 22 estados americanos estão processando a Amazon sob a acusação de que a empresa teria "manipulado" leilões online de publicidade digital, gerando mais de US$ 20 bilhões em cobranças extras para milhões de clientes.

A Amazon "cobrou a mais, de forma secreta e sistemática, de aproximadamente 1,2 milhão de clientes de publicidade, manipulando os 'leilões' usados para definir o preço dos anúncios em sua plataforma", afirma a ação judicial apresentada nesta segunda-feira (31) em um tribunal federal do estado de Washington.

Em uma publicação em seu blog, a Amazon classificou a ação como "equivocada" e "falha", afirmando que os reguladores "selecionaram convenientemente" documentos internos desatualizados.

A ação menciona três produtos publicitários distintos: Sponsored Products, Sponsored Brands e Sponsored Display.

"É provável que o esquema da Amazon tenha obtido ilegalmente mais de US$ 20 bilhões (R$ 103,7 bilhões) de seus clientes de publicidade, que desconheciam a prática", alega o processo, com base em documentos internos.

Segundo a denúncia, em 2018 a Amazon "começou a manipular secretamente os resultados de seus leilões para aumentar os preços dos anúncios" e "não notificou seus clientes sobre essa mudança, além de tomar medidas deliberadas para ocultá-la".

Esta é a terceira grande ação movida pela FTC contra a Amazon. Em setembro de 2025, a empresa concordou em pagar US$ 2,5 bilhões (R$ 13 bilhões) para encerrar acusações de práticas enganosas relacionadas à inscrição de usuários no Amazon Prime e à dificuldade para cancelar as assinaturas.

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