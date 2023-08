A- A+

Monarquia britânica Rei Charles convoca reunião urgente com príncipe William e Kate para decidir futuro da monarquia Segundo mídia inglesa, o rei quer aproveitar a popularidade do casal para unir a comunidade britânica

O encontro da família real britânica no Castelo de Balmoral, nos próximos dias, será marcado por uma reunião especial entre Rei Charles, seu filho, o príncipe William, e sua nora, a princesa Kate. A ocasião servirá, segundo os jornais The Mirror e The Sun, para que o rei detalhe as participações deles como papel central no objetivo de unir a comunidade britânica.

De acordo com as fontes dos jornais ingleses, o objetivo de Rei Charles é aproveitar a popularidade do casal, que chegará a Balmoral na segunda-feira. Ele também dirá o que pensa do papel dele próprio e da rainha Camila no futuro da monarquia.

— Ele vê como seu maior dever cumprir o desejo sincero de sua mãe. Um de seus papéis centrais deve ser garantir não apenas a sobrevivência, mas também a robustez da Comunidade — afirmou uma fonte do Mirror, que acrescentou que Charles quer que William e Kate estejam "no centro do futuro e o da monarquia em geral".

No encontro, Charles ainda deverá estabelecer seus objetivos para viagens e compromissos internacionais. Ele planeja visitar o Canadá e a Austrália no próximo ano para "oferecer uma mão amiga", segundo o Mirror.

Nos últimos dias, torcedores da Inglaterra fizeram campanha para que o príncipe Harry comparecesse à final da Copa do Mundo Feminina, neste domingo, depois que William demonstrou não fazer questão de estar no jogo.

