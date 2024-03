Rei Charles diz estar orgulhoso de Kate Middleton após anúncio de câncer: 'Pela sua coragem'

A- A+

Rei Charles III se manifestou a respeito do diagnóstico de sua nora, Kate Middleton, por meio do Palácio de Buckingham. A princesa de Gales anunciou, nesta sexta-feira, que está em tratamento contra um câncer, descoberto após uma cirurgia no abdômen, realizada em janeiro. O monarca britânico também enfrenta um tratamento contra a doença.

Segundo o Palácio, o rei esteve em contato mais próximo com sua nora nas últimas semanas, desde que estiveram internados no mesmo hospital, em janeiro. Na época, a princesa realizou uma cirurgia abdominal, mas ainda não havia descoberto estar com câncer.

“Sua Majestade está 'muito orgulhoso de Catherine pela sua coragem em falar como falou'. Após o tempo que passaram juntos no hospital, o rei 'permaneceu em contacto mais próximo com a sua amada nora ao longo das últimas semanas. ' Ambas Suas Majestades (Charles e a Rainha Camilla) 'continuarão a oferecer seu amor e apoio a toda a família neste momento difícil'."

Autoridades desejam melhoras à Kate Middleton após anúncio de câncer

Em comunicado à imprensa, a Casa Branca desejou à princesa uma recuperação total, após a notícia “terrível” de seu diagnóstico.

"Todos nós acabamos de ouvir a terrível notícia. Nossos pensamentos estão com a duquesa de Cambridge e sua família", disse a secretária de imprensa Karine Jean-Pierre aos repórteres, apelando ao “respeito pela privacidade” da Princesa de Gales e da sua família.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, também se manifestou. O Premier desejou uma recuperação “completa e rápida” de Kate, que anunciou ter iniciado a quimioterapia.

“Sei que falo por todo o país ao lhe desejar uma recuperação completa e rápida e estou ansioso por vê-la de volta quando estiver pronto”, disse o chefe do governo em um comunicado.

Kate anuncia que está com câncer

A princesa Kate Middleton anunciou, nesta sexta-feira, que tem enfrentado o tratamento contra um câncer. O comunicado, divulgado pelo perfil oficial do Palácio de Kensington nas redes sociais, ocorreu no dia em que os três filhos da princesa encerraram suas atividades escolares. Na publicação, ela afirma que o diagnóstico foi “um grande choque” e que, em janeiro, quando realizou uma cirurgia no abdômen, ainda não sabia da existência da doença.

– Foram meses incrivelmente difíceis para toda a nossa família, mas tive uma equipe médica fantástica que cuidou muito bem de mim, pelo qual sou muito grata – disse ela no vídeo, que, segundo relatos, foi gravado em Windsor na quarta-feira.

Rei Charles III também está com câncer

O sogro de Kate, o rei Charles III, também está passando por um tratamento contra o câncer. Ele foi diagnosticado no início deste ano, e o comunicado foi oficialmente feito no último mês.

Qual é o câncer de Kate Middleton?

Detalhes sobre o câncer não foram divulgados, mas o Palácio de Kensington disse estar confiante de que a princesa irá se recuperar totalmente. No anúncio, Kate disse estar nos “estágios iniciais” de quimioterapia preventiva, e garantiu estar “bem e cada dia mais forte”.

