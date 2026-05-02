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Saúde Rei Charles III: 3 alimentos anti-inflamatórios que não podem faltar na dieta do monarca De produtos orgânicos a refeições ricas em ômega-3, a filosofia alimentar do Rei pode conter a chave para um envelhecimento mais saudável

O rei da Inglaterra, Charles III, não deixa de consumir alimentos anti-inflamatórios para reduzir a inflamação, promover a longevidade e melhorar o bem-estar geral.

De produtos orgânicos a refeições ricas em ômega-3, a filosofia alimentar do Rei pode conter a chave para um envelhecimento mais saudável.

Cogumelos silvestres

O filho da rainha Camilla, Tom Parker-Bowles, escreveu em seu livro, "Cooking and the Crown" (Cozinhando e a Coroa), que os cogumelos silvestres são "uma espécie de obsessão" tanto para sua mãe quanto para seu padrasto.

Ele ainda afirmou que o casal pode se tornar bastante competitivo quando saem para coletar os alimentos na natureza.

Darren McGrady, ex-chefe da família real, disse que um dos pratos mais apreciados do rei é o risoto de cogumelos silvestres com cordeiro orgânico. E que o próprio monarca costumava levar seus chefs para coletar ingredientes nas propriedades reais.

"Ele adora cogumelos silvestres e levava seus chefs a Balmoral para mostrar onde se encontram os melhores cogumelos. Trouxemos alguns para o Palácio de Buckingham e eram os cogumelos porcini mais incríveis que já vimos”, afirmou McGrady.

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Os cogumelos são ricos em ergotioneína, um poderoso antioxidante que protege as células contra danos e combate a inflamação, tornando-os um complemento ideal para qualquer dieta anti-inflamatória.

Peixes

O Rei Charles, apesar de não comer todos os dias, adora salmão e cavala. Ambos são peixes oleosos e ricos em ômega-3.

Essas gorduras essenciais são amplamente reconhecidas por suas propriedades anti-inflamatórias, que fortalecem a saúde do coração, a função cerebral e a mobilidade articular.

Segundo o próprio monarca disse em entrevista à BBC: “Durante anos, deixei de comer carne e peixe dois dias por semana e não consumo laticínios um dia por semana."

Chá

Defensor de longa data da vida orgânica, o Rei Charles costuma preferir chá verde ao café.

Essa alternativa com baixo teor de cafeína é rica em polifenóis como o EGCG, que comprovadamente reduzem a inflamação, aceleram o metabolismo e promovem uma pele mais saudável.

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Além de chá verde, o monarca também gosta de beber o tradicional chá inglês para o café da manhã.

Em 2020, Evan Samson, gerente de hospitalidade da Dumfries House, casa que pertence a fundação do Rei, uma instituição de caridade que a mantém como atração turística e local para eventos e casamentos, revelou que o segredo para preparar o chá do monarca é usar chá a granel e um bule. “Uma colher de chá de folhas de chá por xícara, mais uma extra para o bule, disse ele.

"A água deve ser aquecida a 70°C para o chá verde e a 100°C para o chá Earl Grey ou o chá preto inglês. A temperatura da água deve ser medida com um termômetro”, disse.

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