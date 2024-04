A- A+

família real Rei Charles III abrirá Palácio de Buckingham e Castelo de Balmoral ao público pela 1ª vez Número limitado de visitas acontecerá diariamente entre os meses de julho e agosto, com as excursões devendo ser reservadas com antecedência

O Rei Charles III anunciou nesta quinta-feira que vai abrir pela primeira vez partes do Palácio de Buckingham e do Castelo de Balmoral. Os locais serão parcialmente abertos a partir de 15 de julho, verão europeu (inverno no Brasil), quando “visitas guiadas especiais” estarão disponíveis aos visitantes.

“O acesso este ano foi possível graças à conclusão de mais de cinco anos de obras de beneficiação da Ala Nascente. As obras essenciais fazem parte do Programa de Reservicing do Palácio de Buckingham para modernizar a infraestrutura do edifício histórico, melhorar o acesso e preservá-lo para as gerações futuras”, diz a nota do Palácio de Buckingham.

A chamada Ala Nascente abrange a fachada frontal do edifício histórico e apresenta a famosa varanda central, “onde o Monarca e membros da Família Real se reúnem para aparições públicas em ocasiões especiais ou momentos históricos desde 1851”.

Segundo a coroa britânica, durante os passeios, os visitantes poderão acessar salas e espaços, incluindo o Corredor Principal, onde estão expostas pinturas de artistas como Thomas Gainsborough, Sir Thomas Lawrence e Franz Xaver Winterhalter. Outro local que estará acessível é a Sala de Estar Amarela, “decorada com papel de parede chinês pintado à mão recentemente restaurado do século XVIII”.

“Liderados por guias especializados, pequenos grupos de visitantes poderão visitar salas espetaculares no Piso Principal, decoradas com destaques da Coleção Real. Os visitantes descobrirão a história da Ala, inicialmente ocupada pela Rainha Vitória, pelo Príncipe Albert e seus filhos e ainda hoje usada pela Família Real para reuniões e eventos oficiais”, diz a nota.

As excursões terminarão na Sala Central, que dá acesso à varanda, “onde os destaques incluem um lustre de vidro recém-restaurado, em forma de flor de lótus, e duas tapeçarias de seda imperial chinesa do século XVIII, apresentadas à Rainha Vitória por Guangxu, Imperador da China, por ocasião do seu Jubileu de Diamante em 1897”.

Ainda segundo a nota, um número limitado de visitas acontecerá diariamente entre julho e agosto, com as excursões devendo ser reservadas. No período, o palácio estará aberto todos os dias da semana, o que ocorre pela primeira vez desde 2019. Em setembro, o local voltará a funcionar apenas durante cinco dias da semana.

