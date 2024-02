A- A+

BBB 23 Rei Charles III agradece as mensagens de apoio após diagnóstico de câncer Monarca afirmou que é 'igualmente encorajador' ouvir como a preocupação com a doença aumentou desde que revelou publicamente a sua condição

O rei Charles III agradeceu neste sábado pelas mensagens de apoio recebidas por ele depois de ter sido diagnosticado com câncer, sendo esta a sua primeira declaração desde que a notícia foi tornada pública.

“Gostaria de expressar a minha sincera gratidão pelas inúmeras mensagens de apoio e bons votos que recebi nos últimos dias”, escreveu o monarca, de 75 anos. “Como todos que sofreram de câncer sabem, esses pensamentos gentis são o maior conforto e encorajamento”, acrescentou.

Na sua mensagem ao público, Charles III disse que é “igualmente encorajador” ouvir como a preocupação com a doença aumentou desde que revelou a sua condição. A nota foi publicada no site do rei e no perfil oficial da família real na rede social X (antigo Twitter).



Ele também elogiou as organizações que apoiam pacientes com câncer e suas famílias no Reino Unido e no mundo. “Minha eterna admiração pelo seu cuidado e dedicação incansáveis é maior por causa da minha experiência pessoal”, acrescentou o rei.

O Palácio de Buckingham anunciou na última segunda-feira que Charles foi diagnosticado com câncer e iniciou o tratamento, ao mesmo tempo que fez uma pausa nas funções públicas.

Veja também

Rio de Janeiro Carro de ator desaparecido é encontrado no Rio com marcas de tiros e vestígios de sangue