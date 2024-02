Rei Charles III: avô de monarca também enfrentou diagnóstico de câncer; entenda

A- A+

O Palácio de Buckingham divulgou, nesta segunda-feira, que o rei Charles III foi diagnosticado com um tipo de câncer, sem dar mais detalhes. Ele não é o primeiro da família real a sofrer com a doença. O avô do monarca britânico, pai da rainha Elizabeth II, George VI morreu de um câncer no pulmão.

Chefe de Estado do Reino Unido ao longo da Segunda Guerra Mundial, George VI sofreu com a deterioração de sua saúde após 1948, ano no qual foi diagnosticado com um câncer de pulmão. Ele morreu em 1952, deixando o cargo para sua filha, mãe do atual rei.

No fim de janeiro, Charles havia dado entrada em um hospital de luxo de Londres para fazer uma cirurgia contra um quadro de próstata aumentada — comum entre homens a partir dos 60 anos. A necessidade do procedimento e o decorrente adiamento de compromissos do monarca foram revelados pela Corte britânica.

“O rei deu entrada em um hospital de Londres nesta manhã para realizar o tratamento programado. Sua Majestade agradece a todos que enviaram bons votos durante a semana passada e está feliz em saber que seu diagnóstico está tendo um impacto positivo na conscientização sobre a saúde pública”, disse o palácio real.

Antes de ser internado, o monarca britânico visitou a nora Kate Middleton na mesma unidade, onde a princesa de Gales passou por um cirurgia no abdômen, este mês. Os dois recebem tratamento na London Clinic, o maior hospital de Londres, que já atendeu no passado a atriz Elizabeth Taylor e o ex-presidente americano John F. Kennedy, por exemplo.

Veja também

OBMEP IMPA abre inscrições para 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática