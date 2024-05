Rei Charles III celebra um ano de reinado marcado pelo diagnóstico de câncer e alta na popularidade

A- A+

O Reino Unido comemorou sem pompa nesta segunda-feira o primeiro aniversário da coroação do rei Charles III que, há décadas esperando suceder sua mãe Elizabeth II, vive um início de reinado marcado pelo câncer, anunciado em fevereiro deste ano. Nenhum evento luxuoso foi planejado para celebrar o primeiro ano desde a coroação de Charles e da rainha Camilla em 6 de maio de 2023, na Abadia de Westminster.

Ao meio-dia, a Royal Horse Artillery disparou 41 tiros de canhão do Green Park, próximo ao Palácio de Buckingham, e a Honourable Artillery Company disparou 62 tiros da Torre de Londres. O palácio não informou onde o rei de 75 anos celebrará a data.

O monarca britânico foi diagnosticado com câncer em 5 de fevereiro, identificado após uma cirurgia na próstata poucos dias antes. A natureza exata de seu câncer, até o momento, não foi revelada. O anúncio somou-se a um começo de ano especialmente difícil para a família real britânica, após a cirurgia da princesa de Gales e esposa do príncipe William, herdeiro do trono, Kate Middleton, que também revelou em março enfrentar um tratamento contra um câncer. A princesa de 42 anos está fazendo quimioterapia.

Encontro com Harry?

O rei fez sua primeira aparição pública oficial desde o diagnóstico na semana passada. Acompanhado de sua esposa Camilla, 76 anos, ele visitou o University College Hospital Macmillan Cancer Centre, um centro de tratamento de câncer no centro de Londres, onde conversou com pacientes em quimioterapia.

Sua agenda pública será “cuidadosamente calibrada à medida que sua recuperação continua, trabalhando em estreita colaboração com sua equipe médica”, disse o Palácio em abril, acrescentando que sua equipe médica está “muito animada com o progresso feito até agora e continua otimista quanto à recuperação contínua do rei”.

Charles está programado para participar de uma festa no jardim de Buckingham na quarta-feira e, de acordo com a mídia britânica, poderá ver seu filho mais novo, Harry, que estará em Londres para o segundo aniversário dos Jogos Invictus para soldados feridos e veteranos.





Harry e sua esposa americana, Meghan Markle, deixaram a linha de frente monárquica em 2020. Desde então, eles estão morando na Califórnia e se distanciaram da família após uma amarga separação.

No fim de junho, Charles e Camilla receberão o casal real japonês no Palácio de Buckingham.

Popularidade em alta

O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, que coroou Charles há um ano, prestou homenagem ao novo rei e disse que estava “impressionado com seu ininterrupto senso de dever”, apesar dos “desafios pessoais” pelos quais ele deve passar.

Nesse início difícil de seu reinado, a família real viu sua popularidade aumentar no país. De acordo com uma pesquisa publicada no domingo no The Mail on Sunday, 54% dos britânicos têm uma opinião positiva sobre Carlos III, quatro pontos a mais do que há um ano. E 56% acham que ele está cumprindo bem o seu papel de soberano.

“A questão para a monarquia é se essa é uma melhora momentânea (na popularidade), devido à simpatia do público, ou se ela pode ser mantida, especialmente entre a geração mais jovem”, diz Gideon Skinner, da empresa de pesquisas Ipsos.

