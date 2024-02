A- A+

REALEZA Rei Charles III, diagnosticado com câncer, está ''muito bem'', diz rainha Camilla Monarca teria ficado emocionado com todas as cartas e mensagens que o público tem enviado

A rainha Camilla, esposa do rei Charles III, disse nesta quinta-feira (8) que o monarca, que foi diagnosticado recentemente com câncer, está "muito bem" dadas as circunstâncias.

O rei ficou "muito emocionado com todas as cartas e mensagens que o público tem enviado de todos os lugares", disse ela durante uma viagem ao Sul do Reino Unido.

— Bem, ele está extremamente bem, dadas as circunstâncias — disse Camilla, acrescentando que todas as mensagens gentis que o rei recebeu foram "muito animadoras".

Segundo o comunicado do Palácio de Buckingham, divulgado na segunda-feira, o monarca já deu início a um cronograma de tratamento contra a doença, e, por isso, adiou compromissos reais em eventos públicos. Continuará, no entanto, com "os negócios do Estado e documentação oficial".

Charles III, que sucedeu a mãe, Elizabeth II, há 17 meses e foi coroado em 6 de maio, havia anunciado em 17 de janeiro que se submeteria a uma intervenção cirúrgica devido a uma hipertrofia da próstata. Dias depois, o monarca, de 75 anos, deu entrada em um hospital de luxo de Londres, no Reino Unido, para fazer uma cirurgia por um quadro benigno de próstata aumentada — comum entre homens a partir dos 60 anos.

Apesar disso, uma fonte próxima à Buckingham, citada pela agência Reuters, afirmou que não se trata de câncer de próstata, como se especulava quando a notícia foi divulgada.

Os problemas de saúde sucessivos reduziram quase pela metade o círculo de membros ativos da família real britânica e deixaram a rainha Camilla, de 76 anos, na linha de frente, com diversos compromissos semanais.

Segundo o comunicado de Buckingham, Charles III decidiu compartilhar o diagnóstico "para evitar especulações" e para ajudar na "compreensão pública" das pessoas diagnosticadas com câncer em todo o mundo.

A transparência sobre a condição médica representa uma clara ruptura da monarquia britânica com o passado. A causa anunciada da morte da rainha Elizabeth II em setembro de 2022, aos 96 anos, foi a velhice — embora um biógrafo real tenha alegado que ela tinha câncer na medula óssea, uma informação que nunca foi confirmada oficialmente.

