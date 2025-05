Rei Charles III presta homenagens no Reino Unido em cerimônias por vitória contra os nazistas

A- A+

O rei Charles III prestou homenagem aos soldados britânicos que morreram durante a Segunda Guerra Mundial em uma cerimônia realizada nesta quinta-feira (8) na Abadia de Westminster pelo 80º aniversário do fim do conflito na Europa.

Ao chegar, acompanhado da rainha Camilla, depositou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido.

"Nunca os esqueceremos", dizia uma mensagem assinada pelo monarca na coroa.

Outra coroa de flores foi depositada no mesmo local pelo príncipe herdeiro William, que compareceu à cerimônia com sua esposa, a princesa Catherine.

Às 11h GMT (8h em Brasília), dois minutos de silêncio foram observados em todo o país e na cerimônia, que contou com a presença do primeiro-ministro Keir Starmer e veteranos de guerra.

As comemorações deste ano são especialmente importantes, pois cada vez menos veteranos permanecem vivos.

O tataraneto de 10 anos de Winston Churchill participou da cerimônia na abadia, onde acendeu uma vela pela paz.

"É realmente interessante representar minha família e também a geração mais jovem, para lembrar de todos que participaram da Segunda Guerra Mundial", disse ele à BBC 4.

Durante a cerimônia, rosas brancas foram distribuídas aos veteranos.

A cerimônia em Westminster incluiu ainda uma apresentação da música "The White Cliffs of Dover", a leitura de cartas escritas por combatentes para seus entes queridos e de um trecho do discurso de vitória de Churchill em 1945, declarando o fim da guerra.

Do lado de fora da abadia, Camilla e Catherine depositaram flores no memorial às vítimas, em homenagem àqueles que morreram na guerra.

Um concerto no Horse Guards Parade de Londres encerrará as celebrações, marcando o fim de quatro dias de atos comemorativos do 80º aniversário do fim do conflito.

