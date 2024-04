A- A+

FAMÍLIA REAL Rei Charles III vai à igreja para missa de Páscoa em primeira aparição desde diagnóstico de câncer Evento contou com a presença da rainha Camilla e outros membros da realeza britânica; no entanto, o príncipe William e a princesa Kate Middleton, que também está tratando um câncer, não compareceram

O rei Charles III compareceu na manhã de domingo à capela de São Jorge do Castelo de Windsor para acompanhar a tradicional cerimônia religiosa da Páscoa. Esta é sua primeira grande aparição desde que anunciou que foi diagnosticado com câncer, há dois meses, trazendo uma imagem tranquilizadora para o Reino Unido.

O monarca, de 75 anos, estava sorridente e acenou para diversas pessoas ao descer do carro com sua esposa, a rainha consorte Camilla, diante do templo religioso, que fica quase 40 quilômetros ao oeste de Londres.

O casal saiu do templo uma hora depois e cumprimentou o público. Camilla recebeu um buquê de flores. Pouco depois, os monarcas entraram no Bentley real e deixaram o local.

A aparição pública acontece pouco mais de uma semana após a princesa Kate, esposa do príncipe William, herdeiro do trono, anunciar que também foi diagnosticada com câncer. Ao contrário de outros membros da família real, o casal e os filhos não estavam presentes, para não expor as crianças à imprensa.





O Palácio de Buckingham anunciou no início de fevereiro que o rei foi diagnosticado com câncer, detectado durante uma operação de próstata a que foi submetido alguns dias antes, e havia iniciado o tratamento.

Desde então, Charles III cancelou todos os compromissos oficiais públicos, mas continua cumprindo algumas funções oficiais e comparecendo a alguns encontros, como as suas reuniões com o primeiro-ministro.

Em 22 de março, a princesa de Gales anunciou que foi diagnosticada com câncer, sem revelar de que tipo, e que iniciou um tratamento de quimioterapia preventiva. A doença foi detectada após uma operação abdominal realizada em janeiro.

