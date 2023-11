A- A+

internacional Rei Charles III vai participar da COP28 Monarca estará presente na cerimônia de abertura a convite do presidente dos Emirados Árabes Unidos

O rei Charles III comparecerá à COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), onde pronunciará um discurso na abertura da conferência sobre o clima em 1º de dezembro, anunciou o Palácio de Buckingham.

O monarca de 74 anos, muito comprometido com o meio ambiente, estará na abertura de abertura a convite do xeque Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, presidente da EAU, e a pedido do governo britânico, segundo o palácio.

Carlos III será discursado no primeiro dia da reunião da cúpula, que será obrigatória até 11 de dezembro.

“O aquecimento global e a perda de biodiversidade são desafios que ameaçam a todos e que só podemos enfrentar se a sociedade trabalhar unida, com espírito de ação, associação e compromisso”, afirmou o monarca nesta quarta-feira na sede da ONU em Nairóbi, durante uma visita de Estado ao Quênia.

Quando ainda era príncipe de Gales, Charles representou a mãe, a rainha Elizabeth II, na COP26, que aconteceu há dois anos na Escócia.

Ele não foi comparado à COP27 no Egito, segundo a imprensa britânica, por oposição da então primeira ministra Liz Truss.

Representantes de 200 países se reunirão na COP28. Um dos principais temas em debate será a criação de um fundo para compensar os danos climáticos, cuja adoção foi considerada o principal resultado da COP27.

