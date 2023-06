Rei Charles manda mensagem de paz velada ao príncipe Harry, em post de Dia dos Pais no Twitter

A- A+

Uma publicação na conta da Família Real Britânica no Twitter pode representar uma oferta de paz do rei Charles III ao príncipe Harry.



Desde que abriu mão da vida palaciana e mudou-se com a mulher, Meghan Markle, para os EUA, o filho mais novo da princesa Diana tem sido afastado ou colocado em segundo plano nas principais celebrações da realeza.

Pois no Dia dos Pais, comemorado pelos britânicos nesse domingo, dia 18, rei Charles fez questão de postar uma sequência de fotos fazendo referência à paternidade e, numa delas, aparece em uma cena de 1997, na propriedade Balmoral, na Escócia, ao lado do príncipe William, então com 14 anos, e Harry, 12.

Segundo um especialista ouvido pelo "Daily Mail", o gesto visa "evocar boas memórias" e foi a maneira encontrada pelo rei de "enviar uma mensagem sensível e de paz" a Harry sobre lealdade.

To Dads everywhere, we wish you a very special Father’s Day today. pic.twitter.com/cphS47cHxg — The Royal Family (@RoyalFamily) June 18, 2023

Com a mesma postagem, Charles também lembra a William que a relação entre os irmãos já foi "muito diferente", e que todos costumavam compartilhar "momentos preciosos em família", destaca o site.





A homenagem acontece poucos dias depois de ter sido confirmado que o podcast "Archetypes", de Meghan Markle, no Spotify, não será renovado para uma segunda temporada.

